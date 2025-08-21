Home > मनोरंजन > “पहले किया मैसेज…फिर बुलाया होटल” मलयालम एक्ट्रेस Rini George ने लगाए इस बड़े नेता पर गंभीर आरोप…कांग्रेस में मची खलबली!

“पहले किया मैसेज…फिर बुलाया होटल” मलयालम एक्ट्रेस Rini George ने लगाए इस बड़े नेता पर गंभीर आरोप…कांग्रेस में मची खलबली!

Rini George: मलयालम एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज ने केरल के युवा राजनेता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके चलते भाजपा ने कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल के इस्तीफे की मांग की।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 21, 2025 16:39:42 IST

Rini George
Rini George
Rini George: मलयालम एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के युवा नेता पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने नेता पर पिछले तीन सालों से उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजने और एक फाइव स्टार होटल में बुलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कई शिकायतों के बावजूद पार्टी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया।

एक्ट्रेस ने लगाए गंभीर आरोप 

एक्ट्रेस ने आरोपी का नाम या उसकी पार्टी का नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन केरल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल की भूमिका का आरोप लगाया और साथ ही पलक्कड़ जिले में उनके कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। श्री ममकूटाथिल ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन शुक्रवार को युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, “मैं उस व्यक्ति को चुनौती देता हूं जिसने मेरे खिलाफ शिकायत की है कि वह अदालत में मामला साबित करे। मेरे खिलाफ किसी भी तरफ से कोई ठोस शिकायत दर्ज नहीं की गई है।”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

एक्ट्रेस ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू में यह आरोप लगाए हैं। जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले लगातार बढ़ता चल जा रहा है। रिनी जॉर्ज ने दावा किया, “मैं सोशल मीडिया के ज़रिए उस नेता के संपर्क में आई थी। उनका अनुचित व्यवहार तीन साल पहले शुरू हुआ था, जब मुझे पहली बार उनसे आपत्तिजनक संदेश मिले थे।” उन्होंने आरोप लगाया कि नेता ने एक पांच सितारा होटल में कमरा बुक करने की भी पेशकश की और उन्हें वहां आने के लिए कहा था।
इसके अलावा, उन्होंने संबंधित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर उनकी शिकायतों को नज़र अंदाज़ करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी चेतावनियों के बावजूद युवा नेता को पार्टी में प्रमुख पद मिलते रहे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नेता को चेतावनी दी कि वह पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क करेंगी, तो उन्होंने कथित तौर पर उन्हें यह कहते हुए टाल दिया, “आप जाकर किसी को भी बता सकती हैं… किसे परवाह है?”
भाजपा ने मांगा इस्तीफा 
 
अभिनेत्री ने कहा कि वह सुरक्षा कारणों और “न्याय व्यवस्था में विश्वास की कमी” के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा रही हैं। उन्होंने कहा कि वह “संबंधित राजनीतिक दल को शर्मिंदा नहीं करना चाहतीं”, बल्कि कथित तौर पर नेता द्वारा निशाना बनाई गई अन्य महिलाओं के समर्थन में बोल रही थीं। उन्होंने कहा, “मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है; मुझे बस ये संदेश मिले हैं।” जैसे ही अभिनेत्री का साक्षात्कार वायरल हुआ, भाजपा ने श्री ममकूटाथिल की भूमिका पर आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की।  

Tags: Rini George
