बॉडी के इस पार्ट पर टिकती है साउथ इंडस्ट्री के लोगों की ‘नजर’! एक्ट्रेस बोलीं- जूम करके…

Malvika Mohanan: साउथ फिल्म इंडस्ट्री अपनी रिच कहानियों और ट्रेडिशन्स को लेकर खूब ऑडियंस के बीच पसंद की जाती है। लेकिन, जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस इस फिल्म इंडस्ट्री के काले सच का जिक्र करता है तो लोग शॉक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। जी हां, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि लोग किस तरह से उनके शरीर को लेकर कमेंट्स करते हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने यह भी बताया है कि साउथ फिल्मों में बॉडी पार्ट पर फोकस किया जाता है।

फिल्म इंडस्ट्री में होती है महिलाओं के शरीर को लेकर अलग सोच!

मलयालम से लेकर तमिल, तेलुगु फिल्मों में काम करने वालीं एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने हाल ही में Hauterrfly को इंटरव्यू दिया है। जहां एक्ट्रेस ने बताया कि, हर फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के शरीर को लेकर अलग सोच होती है।

मालविका ने बताया, अगर वह थोड़ा-सा भी वजन बढ़ा लेती हैं और मुंबई काम के लिए जाती हैं तो मैनेजर कहता है कि तुमने वजन बढ़ा लिया है क्या? वर्कआउट बंद कर दिया? आगे एक्ट्रेस बताती हैं, वहीं एब्स दिखने शुरू हो जाएं और चेन्नई जाएं तो लोग कहते हैं तुम हल्की-सी मोटी ज्यादा क्यूट दिखती हो। इसलिए महिलाओं के शरीर पर कमेंट इतना होता है कि वह कंफ्यूज हो जाती हैं कि फिट दिखना है या कर्वी फिगर।

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इस बॉडी पार्ट पर होता है फोकस!

मालविका मोहनन ने इंटरव्यू में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नाभि पर फोकस को लेकर भी बात की। एक्ट्रेस ने बताया, पहले उन्हें यह अजीब लगता था। क्योंकि वह मुंबई में बड़ी हुई हैं और यह उनके लिए नया एक्सपीरियंस था कि नाभि पर इतना ऑब्सेशन है। लोग एक्ट्रेसेस की फोटोज सोशल मीडिया पर देखते हैं और यहां पर उनके शरीर को जूम करके देखा जाता है।

मालविका मोहनन ने यह भी बताया जब उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्मकी थी तो वह काफी पतली थीं। तब उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया था और उनपर इसका नेगेटिव असर भी पड़ा था।

मालविका मोहनन की फिल्में

मालविका मोहनन के करियर की बात करें तो एक्ट्रेस ने ग्रेट फादर, मारन, पेट्टा, सरदार 2, क्रिस्टी, विजय द मास्टर जैसी कई फिल्मों में काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस अब द राजा साब में दिखाई देंगी।