Bollywood: Denim की हॉट ड्रेस में इस हसीना ने ढाई कयामत; तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Malavika Mohanan: मालविका मोहनन का फैशन सेंस बहुत आसान है जो उनके ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों तरह के आउटफिट्स में दिखता है. एक्टर का स्टाइल रिलैक्स्ड स्टेपल और शार्प स्टाइलिंग का मिक्स है, जिससे उनकी रोज़ की ड्रेसिंग भी एक स्टेटमेंट बन जाती है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज़ शेयर कीं, जिनमें उन्हें डेनिम-ऑन-डेनिम लुक में देखा जा सकता है.

तपती गर्मी में और बढ़ाया तापमान

हालांकि भारत की गर्मियों में आपको लग सकता है कि इस मौसम में डेनिम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मालविका मोहनन ने साबित कर दिया है कि अगर आप इसे सही तरीके से पहनते हैं तो इस फैब्रिक की आपकी वॉर्डरोब में जगह है. राजा साहब एक्टर ने मिनी ऑलिव ग्रीन स्कर्ट के साथ डार्क-वॉश डेनिम कॉर्सेट और Balenciaga का मैचिंग जैकेट पहना था. यह मिनिमल, मॉडर्न और एकदम कॉन्फिडेंट है. हाल ही में एक इवेंट में इस शानदार डेनिम ड्रेस में नज़र आईं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका फैशन गेम बेजोड़ क्यों है.

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शुरू किया नया ट्रेंड

एक बोल्ड डबल-डेनिम लुक में, उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड जैकेट को कॉर्सेट-स्टाइल टॉप के साथ पहना है, जो कैज़ुअल और स्कल्प्टेड के बीच एकदम सही बैलेंस बनाता है. यह फिट बिना ज़्यादा कोशिश किए ही साफ़, डिफाइन और अच्छा लग रहा है. डिस्ट्रेस्ड मिनी स्कर्ट लुक में थोड़ा रॉनेस लाती है, एक जैसा लुक तोड़ती है और पर्सनैलिटी दिखाती है. यह डेनिम-ऑन-डेनिम चॉइस फ्रेश, बेहतर और बिना किसी शक के स्टेटमेंट बनाने वाली लगती है. उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड ब्लैक हैंडबैग पहना है जो पूरे आउटफिट को और भी अच्छा बनाता है, बिना एस्थेटिक को भारी किए एक पॉलिश्ड, लक्ज़री फिनिश देता है. उन्होंने आसमान छूते ब्लैक स्टिलेटोज़ पहने थे जो स्लीक हैंडबैग से मैच कर रहे थे. एक्टर ने लुक को ज्वेलरी से भरने का ऑप्शन नहीं चुना.