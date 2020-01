View this post on Instagram

In Right vs Wrong, no one is right. #MalangFirstLook Trailer unveils on 6th Jan! @adityaroykapur @dishapatani @khemster2 @mohitsuri @malangfilm #LuvRanjan @gargankur82 @bhushankumar @jayshewakramani @luv_films @tseries.official @tseriesfilms