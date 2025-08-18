Home > मनोरंजन > जिस्म बेचकर पैसा कमाती थी ये Bollywood Actress, घर की दीवारो से निकले थे 100 करोड़, खबर ने हिलाकर रख दी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री

Actress Who Involved Prostitution Business: बॉलीवुड की कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस है, जो गलत कामों में फस चुकी है और बहुत बड़ा स्कैंडल क्रिएट कर चुकी है, ऐसी ही एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाए थे, इस खुलासे के बाद पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी और एक्ट्रेस बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी (Controversy) और स्कैंडल (Scandal) में फंस गई थी, इस एक्ट्रेस का नाम और कोई नहीं बल्कि माला सिन्हा है।

Published: August 18, 2025 22:13:16 IST

Mala Sinha Involved Prostitution Business And Earn Money By Selling Her Body
Mala Sinha Involved Prostitution Business And Earn Money By Selling Her Body

जिस्म फरोशी का धंधा करती थी माला सिन्हा (Mala Sinha Used To Do Prostitution)

80s की टॉप एक्ट्रेस में से एक माला सिन्हा ने अपने करियर में  बादशाह’, ‘हेलमेट’, ‘प्यासा’, ‘नया जमाना’, ‘एक गांव की कहानी’, ‘चंदन जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया है और अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीता और कई सालों तक स्क्रीन पर राज किया और बॉलीवुड के कई सारे टॉप एक्टर्स जैसे धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान और राजेश खन्ना के साथ काम भी किया है। लेकिन माला सिन्हा (Mala Sinha) की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया, जिससे वह पूरी तरह बर्बाद हो गई और इंडस्ट्री में खूब बदनामी हुई। माला सिन्हा का नाम जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ा था और यह खबर सामने आते ही एक्ट्रेस बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी (Controversy) और स्कैंडल (Scandal) में फंस गई थी। 

बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुई माला सिन्हा की हुई खूब बदनामी (Mala Sinha Got A Bad Name In The Bollywood Industry)

बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक माला सिन्हा ने केवल हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि  बंगाली, नेपाली सिनेमा में अपना जादूं चलाया है, इतना ही नहीं एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती से भी लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। वहीं जब साल 1978 में माला सिन्हा (Mala Sinha) के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, तब इस खबर से इडस्ट्री में तहलका मच दिया, इस  दौरान एक्ट्रेस के घर की तलाशी हुई और उनके घर के बाथरूम की दीवारो से 100 करोड़ रूपये बरामत हुए और यह खबर बाहर आते ही आग की तरह हर जगह फैल गई। जब आयकर विभाग की छापेमारी का ये मामला कोर्ट में पहुंचा, तब एक्ट्रेस के वकील ने सलाह दी कि अगर माला सिन्हा कोर्ट में जज के सामने कह दें कि ये पैसे उन्होंने वैश्यावृति से कमाया है तो वह सजा से बच जाएंगी, तो एक्ट्रेस ने ऐसा ही किया, लेकिन इसके बाद माला सिन्हा की पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब बदनामी हुई और हर जगह खूब थू-थू हुई। 

