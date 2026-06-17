Home > मनोरंजन > अगर शाहिद कपूर और आलिया ने नहीं कम की होती फीस तो फिल्म बनाना हो जाता मुश्किल! ‘उड़ता पंजाब’ के डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने किया चौंकाने वाला खुलासा

अगर शाहिद कपूर और आलिया ने नहीं कम की होती फीस तो फिल्म बनाना हो जाता मुश्किल! ‘उड़ता पंजाब’ के डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने किया चौंकाने वाला खुलासा

10 Years Of Udta Punjab: 17 जून 2016 को रिलीज हुई फिल्म 'उड़ता पंजाब' को आज 10 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर फिल्म के निर्देशक अभिषेक चौबे ने फिल्म के बजट से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 17, 2026 3:17:42 PM IST

'उड़ता पंजाब' के डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने किया चौंकाने वाला खुलासा
'उड़ता पंजाब' के डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने किया चौंकाने वाला खुलासा


फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ के 10 साल पूरे होने पर SCREEN के साथ एक विशेष बातचीत में निर्देशक अभिषेक चौबे ने फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया है. 

उन्होंने कहा कि अगर फिल्म में शाहिद कपूर, करीना कपूर और आलिया भट्ट ने अपनी फीस कम नहीं की होती, तो यह फिल्म बनाना काफी मुश्किल हो जाता.  ‘उड़ता पंजाब’ 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी, जो पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते उपयोग पर आधारित है.

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फिल्म बनाना हो जाता मुश्किल 

फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ को रीलीज को 10 साल पूरे होने के मौके पर निर्देशक अभिषेक चौबे ने फिल्म के कम बजट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट तो उस वक्त इंडस्ट्री में नई थीं; मगर, शाहिद और करीना बड़े कलाकार थे. अगर वो लोग फिल्म के लिए अपनी फीस कम नहीं करते, तो उसे बनाना संभव नहीं हो पाता. अभिषेक ने आगे कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फिल्म मेनस्ट्रीम फिल्म बनेगी और इसमें बड़े कलाकार काम करेंगे. फैंटम फिल्म्स ने मुझे यह करने के लिए कहा था.’ 

डार्क फिल्म है ‘उड़ता पंजाब’

अभिषेक ने बातचीत के दौरान आगे कहा, “फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ एक डार्क और मानसिक रूप से परेशान करने वाली फिल्म है; जो हर किसी को पसंद नही आती है. लेकिन, इस फिल्म ने मुझे ठीक-ठाक कमा कर दिया.” अभिषेक का कहना है कि यह फिल्म पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सीख की तरह है. अभिषेक चौबे ने बातचीत में कहा कि फिल्म को करने के लिए कलाकार जितना पैसा लेते हैं, वो सही नहीं है. ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक है. अभिषेक चौबे के अनुसार सही तरीका यह है कि स्टार्स को फिल्म के मुनाफे में हिस्सदारी लेनी चाहिए.

कैसे आया ‘उड़ता पंजाब’ का विचार?

अभिषेक चौबे ने कहा कि साल 2013 में उनकी मुलाकात सुदीप शर्मा से हुई थी. अभिषेक चौबे ने बताया, “मैं तब ‘एनएच 10’ की स्क्रिप्ट पढ़ चुका था और मुझे वह बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहता था. उस समय मेरे मन में ड्रग्स पर आधारित एक फिल्म बनाने का एक विचार था. हालांकि, तब इसकी कहानी पंजाब में नहीं, बल्कि पूरे भारत के परिवेश में सोची गई थी.”

अभिषेक चौबे ने कहा, “मुझे याद है कि जब मैं ‘डेढ़ इश्किया’ की एडिटिंग कर रहा था, तब सुदीप मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि कहानी को पंजाब में सेट किया जाए. मैंने तुरंत इस आइडिया को स्वीकार कर लिया. वहां पॉप म्यूजिक की एक मजबूत संस्कृति है, जिसे मैं एक्सप्लोर करना चाहता था. साथ ही, वहां नशे की गंभीर समस्या भी थी, क्योंकि ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहे थे. इस तरह कहानी के सभी पहलू आपस में जुड़ते हुए समझ में आने लगे.’

Tags: bollywoodentertainment
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