4 हफ्ते बाद भी नहीं थमा ‘मैं वापस आऊंगा’ का जादू, चौथे शनिवार बॉक्स ऑफिस पर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया

Main Wapas Aaunga: ‘मैं वापस आऊंगा’ ने अपने चौथे शनिवार को ₹1.75 करोड़ की कमाई की जो पिछले दिन के मुकाबले 75% ज्यादा है. इससे चौथे वीकेंड के दो दिनों में कुल कमाई ₹2.75 करोड़ हो गई है. उम्मीद है कि वीकेंड के आखिर तक यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹4.50–5.00 करोड़ (नेट) की कमाई कर लेगी.

इम्तियाज अली की डायरेक्ट की हुई और बंटवारे से पहले के दौर पर आधारित इस रोमांटिक ड्रामा ने अब तक ₹51.75 करोड़ कमाए हैं. अनुमान है कि चौथे हफ़्ते के आखिर तक यह ₹55 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. इस हफ्ते इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, जिसकी वजह शायद ‘अल्फा’ फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ स्क्रीन्स का कम होना है. हालांकि चूंकि आलिया भट्ट की फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला या खराब रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए ‘मैं वापस आऊंगा’ को आने वाले दिनों में अपने कुछ खोए हुए शो-टाइम वापस मिल सकते हैं.

फिल्म सफलता की राह पर है. मौजूदा रुझानों के आधार पर, इसमें अपने पूरे थिएट्रिकल रन के दौरान लगभग ₹65 करोड़ (नेट) कमाने की क्षमता है. हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि फिल्म अगले दो हफ्तों में कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि इसे कई बड़ी फिल्मों की रिलीज से मुकाबला करना होगा.

पहले हफ्ते में फिल्म ने कुल ₹11.50 करोड़ की कमाई की. दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई ₹21.25 करोड़ रही. तीसरे हफ्ते में इसने अपनी कुल कमाई में ₹16.25 करोड़ और जोड़े. चौथे शुक्रवार को इसने ₹1.00 करोड़ कमाए. चौथे शनिवार को इसके ₹1.75 करोड़ कमाने का अनुमान है. इस तरह फिल्म की कुल नेट कमाई ₹51.75 करोड़ तक पहुंच गई है.