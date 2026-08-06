Home > मनोरंजन > Main Vaapas Aaunga OTT Release: इंतजार खत्म! जानें कब और कहां देखें इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’? पढ़ें पूरी डिटेल

Main Vaapas Aaunga OTT Release: इंतजार खत्म! जानें कब और कहां देखें इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’? पढ़ें पूरी डिटेल

Main Vaapas Aaunga OTT release date: इम्तियाज अली की चर्चित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' अब OTT पर दस्तक देने को तैयार है. जानें नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी की यह फिल्म कब और कहाँ स्ट्रीम होगी.

By: Shivani Singh | Last Updated: August 6, 2026 10:30:45 PM IST

इम्तियाज अली की चर्चित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' अब OTT पर दस्तक देने को तैयार है
इम्तियाज अली की चर्चित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' अब OTT पर दस्तक देने को तैयार है


अगर आप इम्तियाज अली की दिल छू लेने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को थिएटर में देखने से चूक गए थे, तो आपके लिए खुशखबरी है. नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ जैसे बेहतरीन कलाकारों से सजी यह फिल्म अब जल्द ही आपके घर के ड्राइंग रूम तक पहुँचने वाली है.

Netflix पर कब आ रही है फिल्म?

नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खूबसूरत पोस्ट शेयर करते हुए इसकी ओटीटी रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है. यह फिल्म शुक्रवार, 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है.

You Might Be Interested In

कैप्शन में लिखा गया, ’78 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, वो अब पूरी होगी! देखिए ‘मैं वापस आऊंगा’, 7 अगस्त से सिर्फ Netflix पर!’

क्या है फिल्म की कहानी?

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी ‘मैं वापस आऊंगा’ एक 95 साल के बुजुर्ग की कहानी है, जिन्हें पाकिस्तान जाने की हड़बड़ी के दौरान अचानक स्ट्रोक (लकवा) मार जाता है. उनके आख़िरी दिनों में, जब उनकी यादें धुंधली हो रही होती हैं, तब उनका पोता विभाजन (पार्टीशन) के पहले से जुड़े अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है.

यह सिर्फ बंटवारे की कहानी नहीं है, बल्कि सरहदें खिंच जाने के दशकों बाद भी इंसानी रिश्तों और उनके दिलों पर पड़े असर की एक बेहद संवेदनशील दास्तान है.

ए.आर. रहमान के संगीत ने फिर जीता दिल

इस फिल्म के ज़रिए इम्तियाज अली और ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है. इससे पहले दोनों ‘रॉकस्टार’, ‘हाइवे’, ‘तमाशा’ और ‘अमर सिंह चमकीला’ जैसी फिल्मों में जादुई संगीत दे चुके हैं. इस फिल्म के गानों ने भी रिलीज होते ही म्यूजिक चार्ट्स पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है.

फ्लॉप से सुपरहिट तक का सफर

जून में जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, तो आलोचकों ने तारीफ तो की, लेकिन शुरुआत में इसे दर्शक कम मिले. हालांकि, फिर जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. लोगों की ज़बानी तारीफों (माउथ पब्लिसिटी) के दम पर फिल्म ने सिनेमाघरों में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि यह 50 से ज़्यादा दिनों तक टिकी रही. निर्माता मोहित चौधरी के मुताबिक, शुरुआत में जो नामुमकिन लग रहा था, फिल्म ने छठे हफ्ते तक अपनी पूरी लागत वसूल कर ली.

मोहित चौधरी ने कहा, ‘यह फिल्म हमेशा दर्शकों के दिलों की हिट तो थी ही, लेकिन अब यह आधिकारिक तौर पर एक बड़ी कमर्शियल हिट भी बन चुकी है.’

फिल्म की सबसे खास बात

यह फिल्म सिर्फ बंटवारे या खोए हुए प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी यादों का एक खूबसूरत दस्तावेज़ है. यह उन जज़्बातों की बात करती है जो सब कुछ मिट जाने के बाद भी हमारे अंदर ज़िंदा रहते हैं. आज के दौर में जहाँ सिनेमा सिर्फ बड़े बजट और स्केल को भावना मान लेता है, वहाँ ‘मैं वापस आऊंगा’ एक बेहद सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी पेश करती है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ग्रीन टी पीने से होते हैं ये 6 फायदे

August 6, 2026

कौन हैं शाकिब अल हसन की पत्नी?

August 6, 2026

5 हसीनाएं, जो महादेव की हैं भक्त

August 5, 2026

IND vs SL टेस्ट में किसने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स,...

August 5, 2026

अरबाज खान की ये 6 फिल्में नहीं करनी चाहिए मिस

August 4, 2026

टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, गिल-यशस्वी मस्ती करते दिखे

August 4, 2026
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इंतजार खत्म! जानें कब और कहां देखें इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’? पढ़ें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Main Vaapas Aaunga OTT Release: इंतजार खत्म! जानें कब और कहां देखें इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’? पढ़ें पूरी डिटेल
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इंतजार खत्म! जानें कब और कहां देखें इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’? पढ़ें पूरी डिटेल
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इंतजार खत्म! जानें कब और कहां देखें इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’? पढ़ें पूरी डिटेल
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इंतजार खत्म! जानें कब और कहां देखें इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’? पढ़ें पूरी डिटेल