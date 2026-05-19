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प्यार जहर की तरह होता है…बंटवारे के दर्द में तड़पती मोहब्बत, ‘मैं वापस आऊंगा’ फिल्म का ट्रेलर रिलीज

Main Vaapas Aaunga Trailer: दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का ट्रेलर जारी हो गया है. यह फिल्म विभाजन के दौर पर आधारित है, जिसमें जुनून भरे प्रेम की कहानी दिखाई गई है. यह आपको इमोशनल कर देगा.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 19, 2026 4:30:50 PM IST

मैं वापस आऊंगा फिल्म का ट्रेलर आया सामने
मैं वापस आऊंगा फिल्म का ट्रेलर आया सामने


इम्तियाज़ अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ का ट्रेलर मेकर्स द्वारा जारी कर दिया गया है. इसमें इश्क और दर्द की ऐसी दास्तां दिखाई गई है, जिसमें बंटवारे का दर्द नजर आता है. फिल्म में  दिलजीत दोसांझ , नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म विभाजन काल की प्रेम कहानी को दिखाती है.

कैसा है फिल्म का ट्रेलर?

फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ट्रेलर से पता चलता है कि यह फिल्म भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर की प्रेम कहानी है और इसमें चाहत और अपनेपन की भावना को दर्शाया गया है. ट्रेलर की शुरुआत में नसीरुद्दीन शाह के किरदार की अंतिम इच्छा व्यक्त करने से होती है. वह चाहते हैं कि विभाजन से पहले वे जिस गांव सरगोधा में रहते थे, वहां जाना चाहते हैं. आपको बता दें कि सरगोधा अब पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है. ट्रेलर आगे बढ़ने पर हम नसीरुद्दीन शाह के पोते (दिलजीत दोसांझ) को उनकी इस इच्छा को समझने और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए देखते हैं.

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प्रेम में डूबे दिखते हैं वेदांग और शरवरी वाघ

तीन मिनट दस सेकंड के इस ट्रेलर में वेदांग रैना को युवा नसीरुद्दीन शाह के रूप में दिखाया गया है, जो शरवरी वाघ के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हैं. कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय के साथ प्यार सचमुच खो सकता है और क्या किसी के दिल से घर छीना जा सकता है. ट्रेलर में कई डायलॉग ऐसे हैं, जो लोगों का ध्यान खींचता है. एक डायलॉग है ‘ये प्यार जहर की तरह होता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना, तो यह आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.’ 

कब रिलीज होगी फिल्म?

इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ अगले महीने रिलीज होगी. यह फिल्म 12 जून 2026 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है. 

Tags: diljit dosanjhmain vaapas aaunga
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