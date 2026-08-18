‘मैं मरे हुए लोगों के बारे में नहीं सोचता’ श्रीदेवी के बारे में ये क्या बोल गए राम गोपाल वर्मा

राम गोपाल वर्मा ने 2015 में अपनी किताब ‘गन्स एंड थाईज़: द स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ़’ में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के प्रति अपने जीवन भर के जुनून का ज़िक्र करके काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया था. यह अलग बात है कि हाल ही में हुई बातचीत में RGV ने कहा कि वे मरे हुए लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और इसके बजाय अपनी अगली फिल्म ‘पुलिस कंपनी’ पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं.

‘मरे हुए लोगों के बारे में नहीं सोचता’

RGV ने धीरज यू. कुमार द्वारा लिखी गई श्रीदेवी की बायोग्राफ़ी ‘द एम्प्रेस’ में श्रीदेवी पर एक चैप्टर लिखा है. ‘वैरायटी इंडिया’ से बात करते हुए डायरेक्टर ने अपने चैप्टर को सबसे अच्छा बताया. इस किताब की घोषणा प्रियंका चोपड़ा ने 13 अगस्त को श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर की थी.

बातचीत के दौरान जब RGV से पूछा गया कि उन्होंने अपनी पसंदीदा स्टार की बर्थ एनिवर्सरी कैसे मनाई और क्या उन्होंने उनकी फ़िल्में देखकर उन्हें याद किया, तो उन्होंने कहा, नहीं. साथ ही कहा कि वह मरे हुए लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. एक बार जब वे चले जाते हैं, तो वे मेरी ज़िंदगी से बाहर हो जाते हैं.

RGV ने श्रीदेवी के साथ अपनी पहली मुलाक़ात को याद किया

RGV ने कहा कि वे मरे हुए लोगों के बारे में नहीं सोचते, फिर भी उन्होंने चेन्नई में श्रीदेवी के घर पर उनसे पहली बार हुई मुलाक़ात की अपनी यादें साझा कीं. उन्होंने कहा- ‘मैं उन्हें साइन करने के लिए चेन्नई में उनके घर गया था. मैं उनकी मां के साथ लिविंग रूम में बैठा था, जबकि श्रीदेवी फ़्लाइट पकड़ने के लिए पैकिंग कर रही थीं और बीच-बीच में कमरे में आ-जा रही थीं. जब भी वह कमरे में आती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे ताज़ी, जोश भरने वाली हवा का झोंका आया हो. मैं चाहता हूं कि वह एक बार फिर धरती पर आएं. बस एक बार, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वह सच में थीं. जानकारी के लिए बता दें कि RGV ने श्रीदेवी को ‘ग्रेट रॉबरी’, ‘गोविंदा गोविंदा’ और ‘हैरान’ जैसी फ़िल्मों में डायरेक्ट किया था

RGV ने श्रीदेवी के बारे में क्या लिखा था?

RGV ने अपनी किताब ‘गन्स एंड थाइज़’ (Guns and Thighs) में श्रीदेवी पर एक चैप्टर लिखा था, जिससे काफ़ी विवाद हुआ था। उस चैप्टर में उन्होंने श्रीदेवी के लिए अपने जुनून के बारे में बात की और कहा कि वह बोनी कपूर से नफ़रत करते थे क्योंकि उन्होंने उस फ़रिश्ते को स्वर्ग से उतारकर इतनी साधारण और उबाऊ ज़िंदगी में ला खड़ा किया था.

उस समय उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बातों का बचाव करते हुए लिखा था, “श्रीदेवीजी की शोहरत सिर्फ़ उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी ‘थंडरिंग थाइज़’ (शानदार जांघों) की वजह से भी थी – ‘हिम्मतवाला’ के समय के बड़े क्रिटिक्स का यही मानना ​​था… अगर स्टारडम का पैमाना सिर्फ़ एक्टिंग टैलेंट होता, तो स्मिता पाटिल श्रीदेवीजी से बड़ी स्टार क्यों नहीं बनीं. उन ‘थंडर थाइज़’ ने ही फ़र्क पैदा किया था.