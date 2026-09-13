Mahira Khan Baby Bump: माहिरा खान बनने वाली हैं मां? TIFF 2026 के रेड कार्पेट पर बेबी बंप ने बढ़ाई चर्चा

Mahira Khan Baby Bump: टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में माहिरा खान का हफ्ता काफी बिज़ी रहा, जहाँ उन्होंने फेस्टिवल के कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोग्रामिंग में हिस्सा लिया और उन्हें सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया. इंटरनेशनल लाइमलाइट के बीच, पाकिस्तानी एक्टर ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक पर्सनल अपडेट शेयर किया. एक्टर ने सफेद गाउन में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें फ्रेम में उनका बेबी बंप दिख रहा था. अनाउंसमेंट को लो-की रखते हुए, माहिरा ने फोटो पर कैप्शन लिखा, “हम प्लान बनाते हैं और फिर अल्लाह का प्लान होता है,” यह इशारा करते हुए कि वह दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही हैं.

माहिरा खान का बेबी बंप वाला लुक

माहिरा ने फुल-स्लीव, ढीला-ढाला सफेद गाउन चुना, जो बिना किसी बड़े सेटअप के उनकी प्रेग्नेंसी को नेचुरली हाईलाइट कर रहा था. उन्होंने एक हाथ अपने बंप पर रखकर पोज़ दिया, जबकि अपने बाल, मेकअप और ओवरऑल स्टाइलिंग को सिंपल रखा. रिलैक्स्ड तस्वीर पर फैंस और शुभचिंतकों से तुरंत बधाई मैसेज आने लगे.

दूसरे बच्चे को जन्म देंगी माहिरा

यह माहिरा का दूसरा बच्चा होगा और बिज़नेसमैन सलीम करीम के साथ उनका पहला बच्चा होगा. इस कपल ने अक्टूबर 2023 में शादी की थी, एक्टर की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट से लगभग तीन साल पहले. माहिरा पहले से ही अपने 17 साल के बेटे, अज़लान की माँ हैं, जिसे वह अपने पहले पति, अली अस्करी के साथ शेयर करती हैं.