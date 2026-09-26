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ईशा रिखी के ‘ट्रॉमा’ वाले दावे पर माही विज ने साधा निशाना, बादशाह को लेकर कही बड़ी बात; बोलीं- ये कैरेक्टर एसेसिनेशन है

Mahhi Vij on Isha Rikhi: बिग बॉस 20 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान काजी तौकीर के रवैये से ईशा रिखी नाराज हो गईं और रोने लगीं. उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रामा है. इस पर माही विज ने टिप्पणी की है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 26, 2026 6:08:02 PM IST

माही विज ने ईशा रिखी को लेकर क्या कहा?
माही विज ने ईशा रिखी को लेकर क्या कहा?


बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के बाद काजी तौकीर और ईशा रिखी के बीच तीखी बहस हुई. इसके बाद ईशा भावुक होकर रोने लगीं और उन्होंने काजी के व्यवहार को काफी अग्रेसिव बताया. इसी दौरान माही विज ने ईशा के ‘ट्रॉमा’ वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे दर्शक उनके एक्स-हस्बैंड बादशाह से जोड़कर देख सकते हैं.

माही विज ने ईशा को लेकर क्या कहा?

बिग बॉस 20 के घर में काजी तौकीर के साथ हुई घटना को लेकर ईशा की प्रतिक्रिया पर कुछ घरवालों ने चर्चा की. इस पर माही विज ने साझा किया, ‘अगर उसने (काजी) चिल्लाया तो तुम्हारा कौन सा ट्रॉमा हिट हो गया भाई.’ उदिति सिंह और अरिश्फा खान से बात करते हुए, माही ने कहा कि हर किसी ने अपने स्वयं के ट्रामा का अनुभव किया है. 

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बादशाह को लेकर क्या बोलीं?

इसके बाद माही ने इस बात पर चिंता जताई कि शो के बाहर के दर्शक ईशा के कमेंट्स को कैसे देखेंगे, खासकर बादशाह के साथ उनकी हाल ही में खत्म हुई शादी के कारण. ईशा के “ट्रॉमा” और “एंग्जायटी” के ज़िक्र का ज़िक्र करते हुए माही ने कहा, ‘फिर आप यहां पे ले के आ रहे हो कि मेरा कोई ट्रॉमा है. कल तो बाहर लोग सोचेंगे पता नहीं, बादशाह ने इसके साथ क्या कर दिया.’

माही ने इसे इनडायरेक्ट आरोप बताते हुए कहा, ‘आप तो इनडायरेक्टली उसके ऊपर कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो यार , यह कैरेक्टर एसेसिनेशन जैसा है.’ अपनी बात को एक उदाहरण से समझाते हुए माही ने आगे कहा, अगर कोई महिला कहती है कि उसे थप्पड़ पड़ने से डर लगता है, उसे ट्रॉमा है, तो लोग अपने आप इसे उसके पार्टनर से जोड़ देंगे. माही ने कहा, ‘यह सही नहीं है.’

यह खबर भी पढ़ें: 2 बच्चों की मां का 20 साल के लड़के पर आया दिल, पति के सामने प्रेमी संग लिपटकर करने लगी गंदी हरकत; फिर हुआ ऐसा…

Tags: bigg boss 20Isha RikhiMahhi Vij
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