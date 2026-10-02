खाने को लेकर मैरी कॉम और माही विज में हुई बहस! बिग बॉस 20 का माहौल गरमाया, गुल्लू ने ऐसा क्या कह दिया कि मचा बवाल?

रियलिटी शो बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें माही विज और मैरी कॉम के बीज जबरदस्त बहस होती दिख रही है. इनकी लड़ाई की वजह कुछ और नहीं, बल्कि खाना है. दोनों की लड़ाई में गुल्लू भी कूद जाता है. आइए जानते हैं क्या हुआ दोनों के बीच.

क्या है प्रोमो?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का नया प्रोमो आया है. इसमें देखने को मिलता है कि माही विज और मैरी कॉम के बीच बहस होती है. माही विज को अक्सर लोग कहते हैं कि वह ज्यादा खाना खा लेती हैं. इसी को लेकर घर में कई बार लड़ाई हो चुकी है. जब इस बहस के बीच मैरी कॉम ज्यादा बोलती हुई दिखती हैं, तो उसी वक्त माही विज उन्हें कहती हैं कि ज्यादा ना बोले. इसके बाद माही विज लगातार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करती रहती हैं.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. एक यूजर ने बोला कि माही विज हमेशा रोने लगती हैं. वहीं दूसरे ने कमेंट सेक्शन में लिखा, माही की निगेटिव एनर्जी हर जगह फैल रही हैं. इसके अलावा अन्य यूजर्स ने कहा कि बिग बॉस कुछ अच्छे कंटेस्टेंट्स लाइए, क्योंकि इस बार बहुत बोरिंग लोग हैं.

रीति तिवारी का हुआ एविक्शन

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी शामिल हुए थे. अब सिर्फ 13 कंटेस्टेंट रह गए हैं. मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का भी मिड एविक्शन हो चुका है. आपको बता दें कि रीति तिवारी से लोग काफी परेशान थे. शायद इसीलिए बिग बॉस के मेकर्स ने यह निर्णय लिया है.

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