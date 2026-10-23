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जय भानुशाली से अलग होने के फैसले पर माही विज ने तोड़ी चुप्पी, एलिमनी को लेकर किया बड़ा खुलासा, जानिए कोर्ट में क्या हुआ था

Mahhi Vij: हाल ही में माही विज ने बिग बॉस 20 में जय भानुशाली संग अपने तलाक को लेकर खुलासा किया. उन्होंने कहा कि जज ने बार-बार एलिमनी लेने के लिए कहा कि उन्होंने मना कर दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 23, 2026 10:20:52 PM IST

बिग बॉस 20 में माही विज हुईं इमोशनल
बिग बॉस 20 में माही विज हुईं इमोशनल


टीवी एक्ट्रेस माही विज बिग बॉस 20 के एक एपिसोड में अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं. उन्होंने बताया कि बेटी तारा की परवरिश एक सिंगल मदर के तौर पर करना उनके लिए कितना मुश्किल रहा है. साथ ही, माही ने अलग रह रहे पति जय भानुशाली से एलिमनी या मेंटेनेंस न लेने के अपने फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.

माही विज ने क्या कहा?

माही विज ने जय भानुशाली से तलाक के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जज ने बार-बार एलिमनी के लिए सोचने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल मदद लेने से मना कर दिया था. बाद में जय ने माही के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किए गए वीडियो पर रिएक्ट किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उनके और उनकी बेटी तारा के लिए मौजूद रहेंगे.

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माही विज के भावुक होने का क्या था कारण?

माही विज इमोशनल इसलिए तब हुईं, जब उनका और अरिश्फा खान के बीच तीखी बहस हुई. यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक टास्क के दौरान गुल्लू, कनिका और माही ने अरिश्फा की लाइफलाइन खराब कर दी. अरिश्फा ने उनके बिस्तर पर पानी फेंककर जवाब दिया, जिससे बहस हो गई. बहस के दौरान, माही ने अरिश्फा की परवरिश पर सवाल उठाया, जिससे इन्फ्लुएंसर उदिति सिंह से बात करते हुए रो पड़ी. 
 
माही को बाद में एहसास हुआ कि अरिश्फा की परवरिश के बारे में उसकी बातें गलत थीं और उसने माफ़ी मांगी. हालांकि, बाद में हुई बहस के दौरान, अरिश्फा ने इस घटना को फिर से उठाया और अपनी मां के बारे में माही की बातों को लेकर उसे चीप कहा. इस बातचीत से माही की आंखों में आंसू आ गए.

माही बनी घर की नई कैप्टन

बिग बॉस 20 को घर का नया कैप्टन मिल गया है. स्काउट ओपी के बाद माही विज अब घर की नई कैप्टन बन गई हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: दिलजीत दोसांझ पर टाइगर श्रॉफ जैसा हमला करने की धमकी, अमिताभ बच्चन भी निशाने पर! BMC की मेयर को मिला ईमेल

Tags: bigg boss 20Jay BhanushaliMahhi VijMahhi Vij Jay Bhanushali Divorce
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