महेश भट्ट की मां का वो राज़, जो दुनिया से छुपा रहा; शादी के बाद आधी रात पत्नी से छुपकर मिलते थे नानाभाई भट्ट

1940 के दशक में जब फिल्मों में प्यार की कहानियां दिखाई जाती थीं. उस दौर में समाज के लिए धर्म की सीमाओं से बाहर जाकर रिश्ते निभाना आसान नहीं था. ऐसी ही एक कहानी फिल्ममेकर महेश भट्ट के पिता-मां नानाभाई भट्ट और शिरीन मोहम्मद अली की थी. इस रिश्ते से महेश भट्ट का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में अपनी मां की जिंदगी से जुड़ी कहानी को फिल्म ‘जख्म’ के जरिए पर्दे पर उतारा.

महेश भट्ट की मां मुस्लिम परिवार से थीं

दिग्गज निर्माता महेश भट्ट के पिता नानाभाई भट्ट गुजराती ब्राह्मण परिवार से थे. उन्होंने ‘हुकुम का इक्का’ और ‘स्टंट क्वीन’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था. वहीं, महेश भट्ट की मां शिरीन मोहम्मद अली गुजराती मुस्लिम परिवार से थीं और फिल्मों में काम करती थीं. फिल्म के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे उनके बीच प्यार हो गया.

शादी के बाद चुपके-चुपके शिरीन से मिलते थे नानाभाई

नानाभाई पहले से शादीशुदा थे और उनका एक परिवार भी था. उस दौर में धर्म और सामाजिक मान्यताओं के कारण दोनों के रिश्ते को स्वीकार करना आसान नहीं था. नानाभाई शिरीन से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए. शिरीन मुंबई में अलग घर में रहती थीं. नानाभाई उनसे मिलने के लिए अक्सर रात में आते थे और सुबह होने से पहले चले जाते थे.

महेश भट्ट ने कई इंटरव्यू में अपने बचपन से जुड़ी बातें साझा की हैं. उनके मुताबिक, पिता का आना-जाना सीमित था. शिरीन ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें समाज की बातों से बचाने की कोशिश की. उन्होंने अपने बच्चों को कभी पिता के खिलाफ नहीं किया.

निधन के बाद हुआ एहसास

समय बीतने के साथ शिरीन की जिंदगी गुमनामी में गुजरती रही. बताया जाता है कि उनके निधन के समय नानाभाई को उनके त्याग और दोनों के रिश्ते की गहराई का एहसास हुआ. महेश भट्ट ने अपने माता-पिता के रिश्ते और मां के संघर्ष को 1998 में रिलीज हुई फिल्म ‘जख्म’ में दिखाया. फिल्म में पूजा भट्ट ने महेश की मां से प्रेरित किरदार निभाया, जबकि अजय देवगन ने महेश भट्ट से प्रेरित भूमिका निभाई. यह फिल्म उनके लिए अपनी मां के संघर्ष और त्याग को श्रद्धांजलि देने का एक जरिया बनी.

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