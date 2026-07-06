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77 की उम्र में महेश भट्ट का बड़ा फैसला! क्या सचमुच हमेशा के लिए छोड़ दी डायरेक्शन की दुनिया?

महेश भट्ट ने पिछले 25 वर्षों का अधिकांश समय प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताया है. 2020 में 'सड़क 2' के लिए निर्देशक के रूप में उनकी संक्षिप्त वापसी ने कई लोगों के मन में सवाल उठाया था कि क्या वह निर्देशन में वापसी कर सकते हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 6, 2026 6:47:14 PM IST

महेश भट्ट का रिटायरमेंट
महेश भट्ट का रिटायरमेंट


Mahesh Bhatt retirement: कई दशकों से महेश भट्ट भारतीय सिनेमा की सबसे मुखर और बेबाक रचनात्मक हस्तियों में से एक रहे हैं. हालांकि मीडिया के साथ एक खुलकर हुई बातचीत में 77 वर्षीय अनुभवी फिल्म निर्माता ने फीचर फिल्मों के निर्देशन से औपचारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा की.

क्या महेश भट्ट ने फिल्म निर्माण से संन्यास की घोषणा कर दी है?

महेश भट्ट ने पिछले 25 वर्षों का अधिकांश समय प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताया है. 2020 में ‘सड़क 2’ के लिए निर्देशक के रूप में उनकी संक्षिप्त वापसी ने कई लोगों के मन में सवाल उठाया था कि क्या वह निर्देशन में वापसी कर सकते हैं. हालांकि भट्ट ने अब उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया है जो उन अफवाहों की पुष्टि करता है जो हाल ही में विक्रम भट्ट के कारण फैल गई थीं.

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जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वे फिर से डायरेक्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर ‘नहीं’ कहा और कहा, इतने पैशन से बनी फिल्मों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है.

अपने खास फिलॉसॉफिकल टोन में इस पुराने डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ने ऊपर बताए गए पब्लिकेशन को बताया जहां जिंदगी है, वहां स्पिरिट है. डुप्लीकेट डायरेक्टर ने आगे कहा, ‘जब चीजें आपको बताई जाती हैं तो आपको सावधान रहना पड़ता है और फिर जब आपको पहले से तय डिजाइन के आधार पर कंटेंट बनाना होता है तो आर्टिस्ट के लिए क्या रोल बचता है?’

उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि जो एल्गोरिदम फिल्ममेकर्स को नंबरों के पीछे भागने वाले प्लेटफ़ॉर्म की ओर धकेलते हैं वे उन्हें पहले से तय सांचों में ढलने के लिए मजबूर कर रहे हैं. हालांकि उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा जरूर कोई हिम्मत वाला व्यक्ति आगे आएगा और नया ‘पाइड पाइपर’ बनेगा.

इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ की बहुत तारीफ की और इसे एक अहम मोड़ बताया.

आलिया भट्ट के पिता ने कहा मुझे लगता है कि बगावत का समय आ गया है. उन्होंने आगे कहा जब आप पूरे दिल से काम करते हैं और समय की नब्ज को समझते हैं तो आप लोगों में कुछ संवेदनशील चीज की चाहत और प्यास देखते हैं कुछ ऐसा जो दिल को छू ले और उनकी जिंदगी से गहराई से जुड़ जाए. रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो‌ हमेशा ऐसे बागी सामने आते हैं जो कहानी को नए सिरे से लिखते हैं.

हालांकि वे अब फीचर फिल्मों का निर्देशन नहीं करेंगे लेकिन भट्ट फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर काम करना जारी रखेंगे. हाल ही में उन्होंने फिल्म ‘नाम’ (Naam) के लिए प्रेजेंटर के तौर पर अपनी भूमिका की घोषणा की यह फिल्म एक तरह से उनकी 1986 की मशहूर एक्शन-ड्रामा फ़िल्म (जिसका नाम भी ‘नाम’ ही था) का आध्यात्मिक सीक्वल है.

Tags: Mahesh Bhatt film direction retirementMahesh Bhatt quits directingMahesh Bhatt retirement
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