नई दिल्ली, पिछले दिनों अपने बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता वाले बयान को लेकर चर्चा में आने वाले अभिनेता महेश बाबू अब ट्रोल्स के निशाने पर हैं. एक पान मसाले के प्रचार को लेकर अब सोशल मीडिया पर साउथ अभिनेता की खिंचाई हो रही है.

महेश बाबू ने अपने पिछले विवादित बयान को लेकर सफाई तो दे दी है लेकिन उनपर बवाल अभी भी कम होता नज़र नहीं आ रहा है. जहां अब अभिनेता अपने एक पान मसाले के विज्ञापन को लेकर ट्रोल्स की चपेट में आ गए हैं.

पिछले दिनों महेश बाबू ने अपनी एक फिल्म के ट्रेलर लांच पर हिंदी सिनेमा को लेकर विवादित बयान दिया था. इस बयान में उन्होंने हिंदी सिनेमा के खुद को अफोर्ड न कर पाने की बात कही थी साथ ही तेलुगु सिनेमा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया था. लेकिन अब अभिनेता अपने इस बयान के बाद ट्रोल हो रहे हैं. ट्रोल होने के पीछे इस बार वजह है पान मसाला ब्रांड का एड. उनके इसी विविदित बयान को सोशल मीडिया पर इस ब्रांड के एड से कनेक्ट कर अब ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल जिस विज्ञापन को लेकर महेश बाबू अब परेशानी का सामना कर रहे हैं, यह एक साल पुराना है. इस प्रचार में उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ भी दिखाई दे रहे हैं. इस प्रचार को लोगों ने उनके बयान से कनेक्ट करते हुए अब महेश बाबू पर तंज किया है. एक सोशल मीडिया यूज़र लिखता है, ‘बॉलीवुड महेश बाबू को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पान मसाला कर सकता है.’ पान मसाला ब्रांड को प्रमोट करते हुए साउथ सुपर स्टार महेश बाबू की जमकर खिंचाई कर रहे हैं. बता दें, पिछले दिनों भी एक पान मसाला ब्रांड को प्रोमोट करने को लेकर बॉलीवुड के अक्षय कुमार को ट्रोल किया गया था. तो यह तो साउथ स्टार महेश बाबू हैं जो पहले से ही अपने बयान पर घिरे हैं.

I assume only TFI stars like #MaheshBabu are allowed to sell Pan Masala products, while the rest are abused for doing the same. Nice double standards😒 @Its_CineHub

#SarkaruVaariPaata #SVP #PrithvirajChauhan pic.twitter.com/ymuv2Vw1oi

— J.P.S (@TheJ_P_S) May 12, 2022