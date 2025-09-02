50वीं सबसे बड़ी हिट बनने से कुछ कदम दूर Mahavatar Narsimha, एक-एक कर सभी सुपरहिट फिल्मों को दी पटखनी

Mahavatar Narsimha Sucess: बॉलीवुड फिल्म महावतार नरसिम्हा (Mahavatar Narsimha) बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने धीरे-धीरे 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। महावतार नरसिम्हा की ये एनिमेटेड फिल्म लगातार छठे हफ़्ते में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म ने 39वें दिन 33 लाख रुपये की कमाई कर ली है। हालांकि यह कलेक्शन (Mahavatar Narsimha Box Office Collection) रविवार से काफी कम रहा। फिल्म ने रविवार को 1.8 करोड़ रुपये की कमाई की थी। यह फिल्म लगातार धीरे-धीरे कई सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ती जा रही है। इसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 183.78 करोड़ रुपये हो गया है।

महावतार नरसिम्हा जल्द बनेगी 50वीं सबसे हिट फिल्म

महावतार नरसिम्हा अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। यह फिल्म 50 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के कल्ब में शामिल होने से अब कुछ ही कदम दूर रह गई है। फिल्म को इस कल्ब में शामिल होने के लिए केवल 54 लाख रुपये और कमाने की जरूरत है। इस फिल्म को कार्तिक आर्यन की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया 2 को पछाड़ना होगा। भूल भुलैया 2 50वें नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है। फिल्म ने 184.32 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिल्म जल्द इस कल्ब में शामिल हो जाएगी। फैन्स को इसकी पूरी उम्मीद है।

बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने मचाया धमाल

भारत में एनिमेटेड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती हैं, लेकिन इस फिल्म ने वह भ्रम तोड़ दिया है। महावतार नरसिम्हा एक पौराणिक कथा पर बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म ने परिवारों और युवाओं को अपनी और आकर्षित किया है। फिल्म का पौराणिक कथाओं का सांस्कृतिक आकर्षण लोगों को काफी पसंद आया। फिल्म का क्रेज अभी भी दर्शकों में देखने को मिल रहा है।

Mahavatar Narsimha ने किया 150 करोड़ का आंकड़ा पार

महावतार नरसिम्हा 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले फिल्म ने सैयारा, कुली और वॉर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला किया। वहीं अब यह फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर की परम सुंदरी (Param Sundari) से मुकाबला कर रही है। परम सुंदरी के कारण फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है।

