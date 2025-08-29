कम बजट और करोड़ों के कलेक्शन के साथ इस एनिमेटेड फिल्म ने रचा इतिहास

Mahavatar Narsimha: कुछ फिल्में ऐसी होती है जो एनिमेशन के जादू से स्टोरी लाइन को बिल्कुल जिंदा कर देती है अश्विन कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म “महावतार नरसिंह” ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। यह एक एनिमेटेड फिल्म तो है ही साथ ही साथ इंडिया के कल्चर और आध्यात्मिकता को एक नए अंदाज में दिखाती है। रिलीज के समय जब सिनेमाघर में “सैयारा”जैसी बड़ी फिल्मों का क्रेज चल रहा था तभी इस फिल्म ने अपनी अनोखी कहानी और दमदार एनीमेशन के जरिए फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली।

बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस तक का बेहतरीन कलेक्शन

ऐसा माना जाता है कि महावतार नरसिंह का बजट केवल 40 करोड रुपए ही था लेकिन इसमें दुनिया भर में 304.2 करोड़ रुपए की कमाई करके इसने इतिहास रच डाला था। भारत में इसका नेट कलेक्शन 235 करोड रुपए बतया जा रहा है जो की एनीमेशन फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बॉलीवुड की फिल्में जहां 300 करोड़ का सपना देखते हैं वहां महावतार नरसिंह ने यह आंकड़ा बिल्कुल चुटकियों में पार कर लिया है।

महावतार नरसिंह में की कहानी में है भावनाओं और आस्था का परफेक्ट कांबिनेशन

इस फिल्म की कहानी विष्णु पुराण ,नरसिंह पुराण और श्रीमद् भागवत गीता पुराण से इंस्पायर है इस फिल्म इस फिल्म में राक्षस हिरण्यकश्यप जो कि ब्रह्मा से वरदान पाकर खुद को भगवान समझने लगता है और विष्णु भगवान के भक्तों पर अत्याचार करता है, दूसरी तरफ उसका पुत्र प्रह्लाद विष्णु का सच्चा भक्त होता है। जब हिरण्यकश्यप अत्याचार की सीमा पार कर देता है तब विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत करते है फिल्म में उन्हीं के ‘वराह’ अवतार को दिखाया गया है इस फिल्म में शानदार एनीमेशन दमदार बैकग्राउंड का खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है।

कई भाषा में हुई है ये फिल्म रिलीज

महावतार नरसिम्हा फिल्म एक एनिमेटेड मूवी हैं और ये फिल्म केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि काफी सारी भाषाओं में रिलीज हुई हैं जैसे हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलगु, मलयालम सभी भाषा से इस फिल्म ने दर्शकों के दिल में अपनी अलग जगह बनाई हैं।