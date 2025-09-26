मोनालिसा के हुए वारे-न्यारे! हीरोइन की तरह स्टेज पर ली एंट्री, इतनी खूबसूरत फोटोज देख आंखें मलते रह जाएंगे आप
Mahakumbh Girl Monalisa: महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की की नई फोटोज आपको अपनी आंखें मलने पर मजबूर कर देगी. लेटेस्ट फोटोज में मोनालिसा भोसले किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 26, 2025 9:01:16 AM IST

Monalisa Bhosle Photos: महाकुंभ के समय कई लोगों को सेलिब्रिटी वाला फेम मिला है. लेकिन, इस फेम को सबसे ज्यादा मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा भोसले ने भुनाया है. जी हां, वही मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) जिनकी कथई आंखों ने ऐसा जादू चलाया कि वह ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बन गईं. महाकुंभ से मोनालिसा को इतना फेम मिला कि आज वह सेलिब्रिटी वाला लाइफस्टाइल जी रही हैं और हीरोइनों की तरह इवेंट्स का हिस्सा बन रही हैं. 

मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle Photos) की हाल में कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें पहली नजर में देख आप शायद पहचान भी नहीं पाएंगे कि यह वही महाकुंभ वाली लड़की है, जिसकी सादगी पर सोशल मीडिया फिदा हो गया था.

मोनालिसा का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा आंखें मलने पर मजबूर!

महाकुंभ में माला बेचने आई कथई आंखों वाली लड़की के फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में हिस्सा बनने की खबरों के बीच अब मोनालिसा (Monalisa Bhosle Pics) की अप्सरा लुक वाली फोटोज ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. लेटेस्ट फोटोज में मोनालिसा भोसले व्हाइट कलर का लहंगा पहन स्टेज पर नजर आ रही हैं. वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को भी मात देती दिखाई दे रही हैं.  

मोनालिसा (Monalisa Bhosle Instagram) के लुक की बात करें तो उन्होंने सिक्विन सितारों और सफेद मोतियों सेसजा लहंगा कैरी किया है. साथ ही उन्होंने स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला स्लीवलेस ब्लाउज कॉन्फिडेंस के साथ पहना है, जो उनके लुक में चार-चांद लगा रहा है. इतना ही नहीं, मोनालिसा ने गले में एक बड़ा और चमकदार हार भी पहना है. मेले में सीधी-सादी दिखने वाली मोनालिसा के ट्रांसफॉर्मेशन की लेटेस्ट फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं. 

स्टारडम का स्वाद चख रही हैं मोनालिसा 

बता दें, महाकुंभ (Monalisa Bhosle Video) से वायरल हुईं मोनालिसा फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले ही स्टारडम का स्वाद चख रही हैं. जब से वह वायरल हुई हैं, तब से ही उनकी इवेंट्स, फंक्शन्स और ब्रांड्स के लिए डिमांड बढ़ गई है. हाल में उनका एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ है, जिसे लोग खूब प्यार दे रहे हैं. वहीं, अब लोगों को मोनालिसा (Monalisa Bhosle Movies) की फिल्मों का इंतजार है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो महाकुंभ वाली मोनालिसा जल्द ही द डायरी ऑफ मणिपुर और नागम्मा से फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनेंगी. 

