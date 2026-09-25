Mahakavya Shri Ramayan Katha Review: बकवास एक्टिंग और खराब VFX का संगम है ‘रामायण’, सीता के रूप में अंजलि अरोड़ा लगीं बेकार

फिल्म- महाकाव्य श्री रामायण कथा

कलाकार- देव शर्मा, अंजलि अरोड़ा, रजनीश दुग्गल और अन्य कलाकार

निर्देशक- अभिषेक सिंह

रिलीज डेट- 25 सितंबर 2026

रेटिंग- 1/5

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की हाई बजट आगामी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर जोरों से चर्चा है. इस फिल्म को कई सीन की वजह से अभी से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. उसी बीच निर्देशक अभिषेक सिंह लो बजट फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ लेकर आए, जो 25 सितंबर को रिलीज हो गई. टीजर और ट्रेलर रिलीज के बाद से ही कास्टिंग, एक्टिंग और एडिटिंग को लेकर सवाल उठे. अब यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म कहां-कहां कुछ सही लगती है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे से शुरू होती है, जो अपनी पैरालाइज्ड दादी को भगवान राम के मंदिर लेकर जाता है. भगवान राम और उनकी कथा से अनजान इस बच्चे को मंदिर में मौजूद एक संत रामायण की कहानी सुनाना शुरू करते हैं. कहानी उस दौर से शुरू होती है, जब रावण को वरदान प्राप्त हो चुका है और वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा चुका है. इसी बीच भगवान राम सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं और शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं. हालांकि, विवाह के कुछ समय बाद ही राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ता है. सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन की ओर चले जाते हैं.

वनवास के दौरान घटनाएं एक नया मोड़ लेती हैं. सूर्पनखा के अपमान और उसकी नाक काटे जाने का बदला लेने के लिए रावण छलपूर्वक सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है. इसके बाद सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भगवान राम की लंका तक की यात्रा शुरू होती है. हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर राम लंका पहुंचते हैं, जहां रावण के साथ उनका निर्णायक युद्ध होता है. इसके आगे की कहानी संत सुनाता है और भक्त ध्यान लगाकर सुनते हैं.

फिल्म की मजबूत कड़ी

अगर फिल्म की मजबूत कड़ी की बात करें, तो इसकी कहानी में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई. इस वजह से इसे कुछ हद तक अपना बचाव कर पाती है. क्योंकि कहानी से छेड़छाड़ फिल्म को बहुत भारी पड़ सकता था. भगवान राम के रूप में देव शर्मा अन्य कलाकारों की तुलना में सही से लगे हैं.

क्या है कमजोर पक्ष?

फिल्म की कमजोर कड़ियों की बात की जाए, तो पूरी किताब लिखी जा सकती है. फिल्म की कास्टिंग बहुत ही खराब है, जैसे माता सीता के किरदार के लिए अंजलि अरोड़ा का चयन बहुत खराब साबित हुआ, क्योंकि माता सीता और भगवान राम से लोगों की अटूट आस्था है, फिर ऐसी कास्टिंग लोगों को बर्दाश्त नहीं. इसके अलावा फिल्म कुछ गैर-ज़रूरी गाने हैं जो सिर्फ़ यह दिखाने के लिए हैं कि एक स्क्रीनप्ले कितना खराब हो सकता है. बात करें VFX और एडिटिंग की तो बेहद घटिया है. वीएफएक्स देखकर तो लगता है कि कोई कार्टून मूवी चल रही हो. रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की कहानी को इस ढंग से दिखाना बिल्कुल न्याय नहीं है. डायरेक्टर किसी भी पक्ष में फिल्म संग न्याय नहीं कर पाया. इस फिल्म को ऐसा बनाया गया है कि इससे अच्छे तो टीवी सीरियल होते हैं. जहां रामायण का क्लाइमैक्स सबसे शानदार होना था, वहीं इसमें सबसे कमजोर पक्ष क्लाइमैक्स रहा.

देखें या ना देखें?

इस फिल्म को आप भूलकर भी ना देखें, क्योंकि आपको पूरे समय सिर्फ क्रोध आएगा. इसे ओटीटी पर भी नहीं झेला जा सकता है. हां अगर आपको ये समझना है कि कितना खराब वीएफएक्स और प्रजेंटेशन फिल्मों का हो सकता है, तो आप देख सकते हैं.

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