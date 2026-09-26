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त्रेतायुग में वानर की आंख पर चश्मा! अंजलि अरोड़ा की ‘रामायाण’ के मेकर्स ने पार की बेवकूफी की हद, नेटिजंस हुए आगबबूला

Mahakavya Shri Ramayan Katha: अंजलि अरोड़ा अभिनीत फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ जबसे रिलीज हुई है, नेटिंजस कह रहे हैं कि ये फिल्म है या मजाक. इसने यूजर्स की भावनाओं को आहत किया है. अब यूजर्स फिल्म का एक पोस्टर देख काफी भड़कते दिख रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 26, 2026 12:47:08 PM IST

महाकाव्य श्री रामायण कथा
महाकाव्य श्री रामायण कथा


अंजलि अरोड़ा, देव शर्मा और रजनीश दुग्गल जैसे कलाकारों से सजी फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर जमकर विवाद हो रहा है और इसके मेकर्स को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि ये फिल्म उनकी आस्था से खिलवाड़ है. मेकर्स ने फिल्म रिलीज से पहले एक पोस्टर साझा किया था, जिसमें पीछे खड़ा एक वानर चश्मा पहने दिख रहा था. क्या त्रेतायुग में चश्मा था? इस पोस्टर को देख लोगों ने कहा कि मेकर्स ने बेवकूफी की हद पार कर दी है. आइए जानते हैं पोस्टर के बारे में और नेटिजंस ने क्या कहा.

क्या है पोस्टर?

फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ शुक्रवार यानी 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रिलीज से ठीक एक दिन पहले मेकर्स ने फिल्म के अन्य किरदारों से पर्दा उठाते हुए एक पोस्टर शेयर किया था. इसी पोस्टर में सुग्रीव के किरदार की भी झलक दिखाई गई. हालांकि, पोस्टर के पीछे नजर आ रहे एक शख्स की छोटी-सी चीज ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पीछे खड़ा कलाकार, जो वानर की वेशभूषा में है वह चश्मा पहने दिख रहा है.  इसके बाद इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. हालांकि, आपको बता दें कि ये पोस्टर अब मेकर्स ने रिलीज कर दिया है.

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क्या बोल रहे नेटिजंस?

इस पोस्टर को देखने के बाद नेटिजंस की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने हंसते हुए कमेंट करके बोला, ‘पीक डिटेलिंग वो भी चश्मे के साथ.’ दूसरे यूजर ने कहा, यार ये चश्मा उतार देते. एक अन्य ने कहा कि ये रामायण है या मजाक. इसके अलावा एक अन्य यूजर्स ने कहा कि हद हो गई मेकर्स ने कोई भी कास्टिंग अच्छी नहीं की. 

फिल्म के बारे में

महाकाव्य श्री रामायण कथा शाश्वत नाम के एक छोटे लड़के की नज़र से श्री राम की कहानी दिखाती है. फिल्म में दिखाया जाता है कि भगवान हनुमान एक ऋषि का रूप लेते हैं और लड़के को श्री राम के जीवन और सफ़र के बारे में बताते हैं. फिल्म का मकसद इस महाकाव्य को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है, साथ ही इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बनाए रखना है. फिल्म में अंजलि अरोड़ा सीता और देव शर्मा राम के रोल में हैं. शील वर्मा लक्ष्मण, निर्भय वाधवा हनुमान और रजनीश दुग्गल रावण का रोल कर रहे हैं. इसका निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है.

यह खबर भी पढ़ें: Mahakavya Shri Ramayan Katha Review: बकवास एक्टिंग और खराब VFX का संगम है ‘रामायण’, सीता के रूप में अंजलि अरोड़ा लगीं बेकार

Tags: Anjali AroraMahakavya Shri Ramayan Katha
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