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रामायण का ट्रेलर देख गदगद हुए महाभारत के ‘कृष्ण’, रणबीर कपूर को दी विशेष सलाह; बोले, ‘अब एनिमल जैसी…’

बीआर चोपड़ा की 1988 की प्रतिष्ठित टेलीविजन श्रृंखला महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज ने रामायण का ट्रेलर देखने के बाद टीम की काफी प्रशंसा की और रणबीर कपूर को एक सलाह भी दी.

By: Shivangi Shukla | Published: July 31, 2026 4:05:05 PM IST

महाभारत के 'कृष्ण' ने रणबीर कपूर को दी विशेष सलाह
महाभारत के 'कृष्ण' ने रणबीर कपूर को दी विशेष सलाह


बीआर चोपड़ा की 1988 की प्रतिष्ठित टेलीविजन श्रृंखला महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाले नीतीश भारद्वाज ने आज जारी हुए रामायण के ट्रेलर की जमकर प्रशंसा की है.

एक ओर जहां नीतीश ने फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी सहित पूरी टीम की बहुत ज्यादा तारीफ की है, वहीं उन्होंने फिल्म में राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर को एक सलाह भी दी है.

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नीतीश भारद्वाज ने अनोखे अंदाज में की ‘रामायण’ टीम की प्रशंसा 

दिग्गज अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के लिए एक संभावित वैश्विक मील का पत्थर बताया. उन्होंने लिखा, “रामायण के ट्रेलर पर मेरे विचार- सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए 100% ऑस्कर. नमित बधाई. सत्यजीत रे और शेखर कपूर के बाद नितेश तिवारी भारत की ओर से विश्व सिनेमा को दिया गया अगला उपहार हैं. प्रोडक्शन डिजाइन और डीओपी के लिए कई पुरस्कार. वीएफएक्स और एआई का उपयोग करके शानदार ऐतिहासिक रचना. भारतीय सिनेमा के साथ सहयोग करने के लिए महान संगीतकार हंस ज़िमर को धन्यवाद. रणबीर अब रणवीर के बराबर अगले दो अजेय धुरंधर के रूप में हैं. यश – वैश्विक सिनेमा में आपका स्वागत है.”

रणबीर कपूर के लिए विशेष सलाह 

नीतीश ने फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर के लिए भी एक विशेष संदेश दिया. उनकी अभिनय क्षमता की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने अभिनेता से भारत के सबसे पूजनीय व्यक्तित्वों में से एक का किरदार निभाने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार करने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा, “आरके, मैं हमेशा से आपको एक अभिनेता के रूप में पसंद करता रहा हूं, लेकिन अब भारत की विरासत, मूल्यों, संस्कृति और लोकाचार को बनाए रखने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाना शुरू करें. इसलिए अब ‘एनिमल’ जैसी फिल्म मत कीजिए, चाहे आपको सोने की खान ही क्यों न मिल जाए. कृपया अपनी वाणी को और प्रदूषित न करें. भारत में आपकी अभिनय प्रतिभा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कहानियां हैं.”

Tags: bollywoodentertainmentRanbir Kapoor
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