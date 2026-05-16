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महाभारत का वो रोल, जिसे करने से सहम गई थीं कई दिग्गज एक्ट्रेस, फिर इस हसीना ने अपनी अदाकारी का बनाया दीवाना

Renuka Israni Gandhari Role: 90 के दशक में बहुत से ऐसे शो दूरदर्शन पर आते थे, जिनके किरदार आज भी लोगों के जहन में हैं. इनमें से ही एक टीवी शो महाभारत हुआ करता था. इस शो में गांधारी का किरदार भी काफी चर्चा में था, जो रेणुका इसरानी ने निभाया था.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 16, 2026 2:51:46 PM IST

रेणुका इसरानी ने निभाया था गांधारी
रेणुका इसरानी ने निभाया था गांधारी


Renuka Israni Gandhari Role: 90 के दशक में रामायण महाभारत आया करता था, जैसे ही शो का समय होता था लोग सारे काम छोड़कर जूते-चप्पल बाहर उतारकर जमीन पर बैठ जाया करते थे. उस दौर के लोग ही नहीं, बच्चे भी आज तक इन शो को याद करते हैं. उस दौरान सभी किरदार लोगों को याद हुआ करते थे. वो एक्टर्स के नाम से नहीं बल्कि किरदार के नाम से पहचाने जाते थे. इसी तरह का एक किरदार था महाभारत में गांधारी का. शो में गांधारी का किरदार रेणुका इसरानी ने निभाया था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं. 

एक्ट्रेस ने जब ये किरदार निभाया था, तब वे केवल 22 साल की थीं. इस उम्र में 100 बेटों की मां का किरदार निभाने वाली लड़की अपने ही कई बेटों से उम्र में काफी छोटी थी. इस किरदार के लिए बहुत सी एक्ट्रेस ने नकार दिया था.

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ऑन-स्क्रीन बेटों से छोटी थी मां

गांधारी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रेणुका इसरानी का ऑनस्क्रीन बेटे दुर्योधन का रोल करने वाले पुनीत इस्सर उनसे उम्र में बड़े थे. रेणुका ने गांधारी का किरदार इतनी बखूबी निभाया कि उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया. ये शो 1988-1990 के बीच दूरदर्शन पर पेश किया गया था. ये आज भी पॉपुलर शो की लिस्ट में आता है. इस शो में गांधारी के रोल के लिए बहुत सी एक्ट्रेस से बात की गई थी लेकिन सबने इस किरदार के लिए इनकार कर दिया था. हालांकि 22 साल की उम्र में रेणुका इसरानी ने निभाया और गांधारी के किरदार को अमर कर दिया.

रेणुका इसरानी के अन्य शो

22 साल की उम्र में गांधारी का किरदार निभाने वाली रेणुका इसरानी अब 59 साल की हो चुकी हैं. वे पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल गई हैं. रेणुका अब एक्टिंग से दूर आम जिंदगी जी रही हैं. हालांकि वे सोशल मीडिया के जरिए फैंस से रूबरू होती रहती हैं. उन्होंने महाभारत के अलावा भी कई शो में काम किया है. उन्होंने घराना, देवी, जी हॉरर शो समेत तमाम टीवी शोज में भी काम किया है.

ये भी पढ़ें: जब फिल्म में भगत सिंह की भूमिका के लिए आमिर खान ने नकारा, दिया ऐसा तर्क, जीत लेगा दिल

Tags: Renuka Israni
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