Bigg Boss 20 में हो सकती है महाभारत के इस पात्र की एंट्री, एक्ट्रेस ने दिया इशारा, मराठी बिग बॉस में मचा चुकी हैं धमाल

Varsha Usgaonkar: बी आर चोपड़ा के कल्ट धारावाहिक महाभारत (Mahabharat) को हर पीढ़ी ने पसंद किया है. इस माइथोलॉजिकल शो में अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का महत्वपूर्ण किरदार निभाया था.

हाल ही में वर्षा उसगांवकर ने एक मीडिया इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने सलमान खान के हिट शो बिग बॉस सीजन 20 (Bigg Boss 20) में जाने की इच्छा जाहिर की है.

बिग बॉस 20 में जाना चाहती हैं वर्षा उसगांवकर

बिग बॉस मराठी 5 में भाग ले चुकीं वर्षा उसगांवकर अब बिग बॉस हिंदी में जाने की ख्वाहिश रखती हैं. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो इस बार वह शो में पूरी तैयारी के साथ जाएंगी. वर्षा ने इसका कारण बताते हुए कहा, “मराठी बिग बॉस से निकलने के बाद मैंने मराठी और हिंदी के अलग-अलग सीजन को देखा है. समझ आया कि किसी भी रियलिटी शो में अगर आप जाते हैं तो तैयार होकर जाना चाहिए. शारीरिक तौर पर फिट होना पड़ता है. भले ही आप सीनियर कलाकार हैं, लेकिन फिटनेस जरूरी है. मैं जिम कभी जाती नहीं हूं, लेकिन अगर इस बार बिग बॉस जाना हुआ तो जिम जाऊंगी, बाक्सिंग सीख लूंगी.”

उन्होंने आगे कहा, “वैसे बिग बास हिंदी का आफर तो मुझे बिग बॉस मराठी से पहले दो बार आ चुका है. मुझे रियलिटी शो से ही डर लगता था, लेकिन कुछ चीजें प्रशसंकों के लिए करनी पड़ती हैं. जब बिग बॉस मराठी के पांचवें सीजन का ऑफर आया तो सोचा उनके लिए कर लेती हूं. मैंने इसे चुनौती की तरह लिया था. अब बिग बॉस हिंदी के लिए तैयारी है.

वर्षा उसगांवकर के बारे में

वर्षा उसगांवकर 90s के दौर की फेमस अभिनेत्रियों में से एक रही हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. साथी, मस्ती, तिरंगा आदि उनकी प्रमुख फिल्में हैं. हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है.