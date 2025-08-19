जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक

Happy Birthday Madhurima Tuli: टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट मधुरिमा तुली आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। छोटे पर्दे से लेकर रियलिटी शो तक अपनी पहचान बनाने वाली मधुरिमा अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनके जन्मदिन पर बिग बॉस का एक ऐसा किस्सा फिर से चर्चा में है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं।

बिग बॉस 13 में मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड विशाल आदित्य सिंह की तकरार खूब चर्चा में रही थी। शो के दौरान दोनों के लड़ाई-झगड़े ने दर्शकों का खासा ध्यान खींचा। इसी बीच एक एपिसोड में मधुरिमा ने गुस्से में आकर विशाल को चप्पल से मार दिया था। यह घटना उस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लंबे समय तक फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रही।

Coolie Vs War 2 Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन निकला Coolie का दम, War 2 ने मारी छलांग, बना डाला…

जब मधुरिमा को सलमान ने लगाई फटकार

हालांकि बाद में मधुरिमा ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाईं। इस घटना के बाद बिग बॉस और शो के होस्ट सलमान खान ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई थी।

Manika Vishwakarma: भारत की इस खूबसूरत हसीना के सिर पर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज, पूरी दुनिया का सामने बढ़ाएंगी भारत की मान…जानें…

कई शोज में किया काम

आज जब मधुरिमा अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो फैंस उन्हें शुभकामनाएं भेजते हुए उनकी पुरानी यादों को भी ताजा कर रहे हैं। मधुरिमा ने चंद्रकांता, कुमकुम भाग्य, नच बलिए जैसे शोज में भी अपनी एक्टिंग और डांसिंग से दर्शकों का दिल जीता है। भले ही बिग बॉस में उनका सफर विवादों से भरा रहा हो, लेकिन इसने उन्हें अलग पहचान दिलाई। जन्मदिन पर एक बार फिर फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में मधुरिमा बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएं और अपने करियर को नई ऊंचाई दें।