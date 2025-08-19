Home > मनोरंजन > जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक

जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक

Madhurima Tuli Birthday: बिग बॉस 13 का वो हंगामेदार पल आज भी फैंस को याद है, जब मधुरिमा तुली ने गुस्से में अपने एक्स बॉयफ्रेंड विशाल आदित्य सिंह पर चप्पल बरसा दिए थे। आज एक्ट्रेस का बर्थ डे है इस खास दिन पर उसी झगड़े को एक बार फिर याद करेंगे।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 19, 2025 12:01:40 IST

Madhurima Tuli
Madhurima Tuli

Happy Birthday Madhurima Tuli: टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट मधुरिमा तुली आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। छोटे पर्दे से लेकर रियलिटी शो तक अपनी पहचान बनाने वाली मधुरिमा अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनके जन्मदिन पर बिग बॉस का एक ऐसा किस्सा फिर से चर्चा में है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं।

बिग बॉस 13 में मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड विशाल आदित्य सिंह की तकरार खूब चर्चा में रही थी। शो के दौरान दोनों के लड़ाई-झगड़े ने दर्शकों का खासा ध्यान खींचा। इसी बीच एक एपिसोड में मधुरिमा ने गुस्से में आकर विशाल को चप्पल से मार दिया था। यह घटना उस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लंबे समय तक फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रही।

Coolie Vs War 2 Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन निकला Coolie का दम, War 2 ने मारी छलांग, बना डाला…

जब मधुरिमा को सलमान ने लगाई फटकार

हालांकि बाद में मधुरिमा ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाईं। इस घटना के बाद बिग बॉस और शो के होस्ट सलमान खान ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई थी।

Manika Vishwakarma: भारत की इस खूबसूरत हसीना के सिर पर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज, पूरी दुनिया का सामने बढ़ाएंगी भारत की मान…जानें…

कई शोज में किया काम

आज जब मधुरिमा अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो फैंस उन्हें शुभकामनाएं भेजते हुए उनकी पुरानी यादों को भी ताजा कर रहे हैं। मधुरिमा ने चंद्रकांता, कुमकुम भाग्य, नच बलिए जैसे शोज में भी अपनी एक्टिंग और डांसिंग से दर्शकों का दिल जीता है। भले ही बिग बॉस में उनका सफर विवादों से भरा रहा हो, लेकिन इसने उन्हें अलग पहचान दिलाई। जन्मदिन पर एक बार फिर फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में मधुरिमा बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएं और अपने करियर को नई ऊंचाई दें।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक
जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक
जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक
जब प्यार बदला तकरार में, मधुरिमा तुली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की लड़ाई ने बिग बॉस को बना दिया था हॉट टॉपिक
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?