21 साल बड़े एक्टर के साथ किसिंग सीन देकर पछताईं माधुरी दीक्षित, सफाई में कही थी इतनी बड़ी बात!

Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 21 साल बड़े एक्टर के साथ किसिंग सीन देकर पछताईं माधुरी दीक्षित, सफाई में कही थी इतनी बड़ी बात!

80-90 के दशक में जब एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर हॉट सीन देने में संकोच करती थीं, उस समय माधुरी के लिपलॉक सीन ने तहलका मचा दिया था.

By: Kavita Rajput | Published: September 25, 2025 10:15:01 AM IST

Madhuri Dixit Kissing Scene: 80-90 के दशक में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थीं. माधुरी ने अपने करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस की कुछ सबसे चर्चित फिल्मों की बात की जाए तो इनमें – हम आपके हैं कौन, दिल, खलनायक, राजा, तेज़ाब, दयावान और साजन आदि शामिल हैं.  माधुरी दीक्षित अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थीं और उन्हें डांसिंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है. बहरहाल, आज हम आपको साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान के बारे में बताने जा रहे हैं. वैसे तो माधुरी को उनके फैन्स बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद करते हैं लेकिन फिल्म दयावान की रिलीज के बाद एक्ट्रेस का नाम एक कंट्रोवर्सी के चलते खूब सुर्खियों में आया था. 

फिल्म में दिया था किसिंग सीन, मच गया था हंगामा 

फिल्म दयावान साल 1988 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में माधुरी के अपोजिट विनोद खन्ना लीड रोल में थे. फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना के ऊपर एक किसिंग सीन फिल्माया गया था. उस समय माधुरी की उम्र 21 साल वहीं विनोद खन्ना की उम्र 42 साल थी. 80-90 के दशक में जब एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर हॉट सीन देने में संकोच करती थीं उस समय धक-धक गर्ल माधुरी के इस लिपलॉक सीन ने तहलका सा मचा दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोग फिल्म सिर्फ माधुरी का किसिंग सीन देखने के लिए आ रहे थे उन्हें फिल्म की कहानी से कोई लेना देना नहीं था. इस किसिंग सीन को लेकर बाद में हुई आलोचना के चलते माधुरी ने यह डिसाइड किया था कि वे कभी भी ऑन स्क्रीन कोई किसिंग सीन नहीं देंगी. इसके बाद अपने पूरे करियर में माधुरी ने नो किसिंग सीन पॉलिसी को फॉलो किया था. 

माधुरी ने कहा मैं तब नई थी, ज्यादा समझ नहीं थी 

फिल्म दयावान में दिए किसिंग सीन को लेकर बाद में माधुरी की सफाई भी सामने आई थी. एक्ट्रेस ने बताया था कि, तब वे इंडस्ट्री में नई थीं और यहां कैसे काम होता है इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं थी क्योंकि वे एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं. माधुरी को तब लगा था कि यदि डायरेक्टर ने फिल्म में वो सीन जोड़ा है तो हो सकता है कि कहानी की वैसी डिमांड हो. हालांकि, माधुरी की मानें तो जब फिल्म रिलीज हुई तब उन्हें अहसास हुआ कि फिल्म में इस किसिंग सीन की कोई ज़रुरत नहीं थी इसे जबरदस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए जोड़ा गया था.

