एहसान भूल गईं थीं माधुरी? जिस अभिनेता ने दिया पहला मौका, उसी के साथ काम करने से किया इनकार

सिनेमाई दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं, जो लोगों को हैरान करती हैं. ऐसी ही एक किस्सा माधुरी दीक्षित से जुड़ा है. बताया जाता है कि जिस एक्टर ने उन्हें फिल्मों में एंट्री दिलाई उसको ही एक्ट्रेस ने धोखा दे दिया. दोनों के बीच में कई सालों तक तकरार चलता रहा. आखिर कौन हैं वो अभिनेता और माधुरी ने ऐसा क्यों किया. चलिए जानते हैं.

कौन है वो अभिनेता?

माधुरी दीक्षित के सिनेमाई करियर के शुरुआती दिनों में जिस एक्टर ने उनकी मदद की थी. वह कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती थे. अभिनेता अपने जमाने के सुपरस्टार थे. मिथुन और माधुरी दीक्षित ने साथ में भी कई फिल्में की हैं. अभिनय हो या लोकप्रियता दोनों का मुकाबला करना आसान नहीं था. इन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया और पर्दे पर इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. लेकिन आखिर माधुरी ने मिथुन संग काम करने से क्यों इनकार कर दिया था.

मिथुन ने कैसी की माधुरी की मदद?

80 के दशक में जिस वक्त माधुरी दीक्षित फिल्मों के लिए संघर्ष कर रही थीं. उस समय मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के बड़े स्टार थे. एक दिन माधुरी के पुराने असिस्टेंट रिक्कू ने मिथुन को माधुरी की तस्वीर दिखाकर उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने की गुजारिश की. मिथुन को माधुरी पसंद आ गई और उन्होंने अपनी फिल्म ‘इलाका’ और ‘प्रेम प्रतिज्ञा’ में उन्हें मौका दे दिया. इसके बाद मिथुन ने माधुरी को कई सारी फिल्मों में काम दिलाया. लेकिन इसी बीच अनिल कपूर के साथ फिल्म ‘तेजाब’ रिलीज हुई और माधुरी दीक्षित रातोंरात सुपरस्टार बन गईं.

मिथुन के साथ काम करने से किया इनकार

बताया जाता है कि जब माधुरी दीक्षित को अचानक सफलता मिली. तो माधुरी ने बाद में मिथुन के साथ साइन की गई फिल्मों में काम करने से मना करना शुरू कर दिया. वो डेट्स का बहाना बनाने लगीं. माधुरी का यह रवैया मिथुन को काफी आहत कर गया. वो माधुरी से बात करना चाहते थे, लेकिन माधुरी उनसे मिलने से भी बचने लगीं. इसके बाद दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो गए. कई वर्षों तक दोनों में अनबन रही. लेकिन अब दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और वो अच्छे दोस्त हैं.

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