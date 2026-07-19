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16 साल की उम्र में सुने ताने, करना पड़ा था बॉडीशेमिंग का सामना, माधुरी दीक्षित ने सुनाई आपबीती

Madhuri Dixit: बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को अपने करियर में बॉडीशेमिंग का सामना करना पड़ा था. इसके बारे में एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है. उन्होंने समाज की सोच के बावजूद अपने पर्सनल पैशन पर फोकस करने के लिए कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 19, 2026 3:05:50 PM IST

माधुरी दीक्षित को अपने शुरुआती करियर में बॉडीशेमिंग का करना पड़ा था सामना
माधुरी दीक्षित को अपने शुरुआती करियर में बॉडीशेमिंग का करना पड़ा था सामना


बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इन दिनों फिल्म ‘मां बहन’ में अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में उनके किरदार को स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनने पर समाज की आलोचना और तानों का सामना करना पड़ता है. इसी विषय पर बात करते हुए माधुरी ने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में उन्हें भी लोगों की बातों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में लोग उन्हें बहुत पतली कहकर बॉडीशेमिंग करते थे.

बॉडीशेमिंग के किस्से को याद किया

माधुरी दीक्षित ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि फीमेल एक्टर्स को अक्सर बॉडी-शेम किया जाता है. उन्होंने कहा, ‘आप एक पब्लिक फिगर हैं. आप खुद को सामने ला रही हैं. जाहिर है, कुछ कमेंट्स तो आएंगे ही कि यह ऐसी है, यह वैसी है. जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, तो उन्हें लगता था कि मैं बहुत पतली हूं. वे कहते थे, इसको कुछ खिलाओ. जब इन चीजों की बात आती है, तो लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं. वे आपको वजन बढ़ाने पर जज करते हैं, वे आपको तब भी जज करते हैं जब आपने वजन कम किया हो.’

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उन्होंने बताया कि, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, इसलिए ऐसी बातों से निपटना ज्यादा आसान था. एक्ट्रेस ने कहा, ‘लेकिन मेरा मानना ​​है कि इन बातों को हल्के में लेना चाहिए और इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. आज, सोशल मीडिया और उससे मिलने वाली गुमनामी की वजह से, लोग कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन किसी को इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें किस चीज का शौक है और उन्हें क्या करना पसंद है. आइडिया यह है कि खुद से प्यार करें.’

कब की थी करियर की शुरुआत?

माधुरी दीक्षित ने 1980 के दशक की शुरुआत में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया. उन्होंने साल 1984 में फिल्म ‘अबोध’ से डेब्यू किया था. हालांकि, उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनकी शुरुआती कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असर नहीं डाल पाईं. बॉलीवुड में अपने शुरुआती सालों में, उन्हें बहुत पतली होने और उस समय की पारंपरिक हीरोइन इमेज में फिट न होने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा. उन्हें साल 1988 में अनिल कपूर के साथ ‘तेजाब’ से असली सफलता मिली. 

मां बहन फिल्म से चर्चा में हैं एक्ट्रेस

सुरेश त्रिवेणी की डायरेक्ट की हुई ‘माँ बहन’ में त्रिप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा और रवि किशन भी अहम रोल में हैं. फिल्म में रेखा (माधुरी दीक्षित) नाम की एक सिंगल मदर है, जो आधी रात को अपनी दो बेटियों, जया और सुषमा को एक डरावनी खबर देती है: उनके पड़ोसी गुप्ता (रवि किशन) उनके घर के फर्श पर मरे पड़े हैं. इसके बाद तीनों यह सोचने की बेचैन कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना है.

यह खबर भी पढ़ें: क्या सलमान खान की तबीयत है खराब? इंटरनेट पर वायरल वीडियो ने फैंस की बढ़ाई चिंता, देखें VIDEO

Tags: Madhuri Dixitmadhuri dixit career
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