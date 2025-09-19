मुझे घबराहट नहीं…मजा आया, 17 साल बड़े एक्टर संग इंटीमेट होने पर क्या बोल गईं टॉप एक्ट्रेस, मचा हड़कंप!
मुझे घबराहट नहीं…मजा आया, 17 साल बड़े एक्टर संग इंटीमेट होने पर क्या बोल गईं टॉप एक्ट्रेस, मचा हड़कंप!

Bollywood Movies Intimate Scene: 17 साल बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन देने पर एक्ट्रेस ने ऐसा बयान दिया था, जिसे सुनकर लोग शॉक रह गए थे. आइए, यहां जानते हैं वह एक्ट्रेस कौन थीं जिसने उम्र में बड़े एक्टर संग इंटीमेट सीन को एन्जॉय किया था.

By: Prachi Tandon | Published: September 19, 2025 8:23:25 AM IST

Madhuri Dixit Bold Scenes: फिल्मों में बोल्ड और इंटीमेट सीन का होना आम बात हो गई है. आज लोग इन्हें धड़ल्ले से देखते हैं. लेकिन, 80-90 के दशक में इन्हें छिप-छिपाकर देखा जाता था और इनपर बात करना तो हड़कंप मचा देता था. ऐसा ही कुछ हुआ भी था जब एक टॉप एक्ट्रेस ने कहा दिया था कि 17 साल बड़े एक्टर के साथ इंटीमेट सीन उन्होंने एन्जॉय किया था. यह टॉप एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit). जी हां, माधुरी ने अपने करियर में कई बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए हैं. लेकिन, उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने 17 साल बड़े एक्टर के साथ बेबाक इंटीमेट सीन दिया था. 

माधुरी दीक्षित ने इंटीमेट सीन किया एन्जॉय!

फिल्मों में इंटीमेट सीन भले ही आम हो गए हैं, लेकिन कई बार कैमरा और लोगों के सामने इन्हें शूट करना मुश्किल होता है. लेकिन, माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit Movies) को इंटीमेट सीन में मुश्किल तो छोड़िए बल्कि मजा आया था. साल 2014 में माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी डेढ़ इश्किया. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने 17 साल बड़े एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ एक-दो नहीं, कई इंटीमेट सीन फिल्माए थे.  

बॉलीवुड बबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, माधुरी दीक्षित ने डेढ़ इश्किया और नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) के साथ इंटीमेट सीन पर बात की थी. एक्ट्रेस का कहना था, उन्हें नसीरुद्दीन के साथ काम करने में घबराहट नहीं हुई. उनकी आंखों में गहरी तीव्रता थी. साथ ही माधुरी ने कहा था, जब वह दोनों इंटीमेट सीन शूट कर रहे थे, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई थी. लेकिन, वह (नसीरुद्दीन) एक नेचुरल एक्टर हैं. उनके साथ एक्टिंग करते समय बस आपको रिएक्शन देना होता है. 

नसीरुद्दीन के साथ कंफर्टेबल थीं माधुरी!

माधुरी (Madhuri Dixit Films) ने अपनी बात पूरी करते हुए बताया था, वह उनके साथ कंफर्टेबल थीं और किरदार को जी रही थी. ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आया था.  2014 में आई डेढ़ इश्किया फिल्म में माधुरी दीक्षित ने बेगम पारा का किरदार निभाया था. दोनों की फिल्म में जोड़ी और केमेस्ट्री सब कमाल लगती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म इश्किया का सीक्वल थी. इश्किया में नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी और विजय राज भी लीड रोल में नजर आए थे. इस फिल्म की कहानी भले ही कमाल थी लेकिन, यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ बवाल नहीं काट पाई थी. 

