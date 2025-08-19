Madhuri Dixit की शादी की खबर सुन टूट गया था एक्टर दिल, कर चुकी हैं उनके ही पिता के साथ Romantic Films और उनके साथ आइटम सॉन्ग

Madhuri Dixit: माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है उन्हें बॉलीवुड की ‘धक-धक गर्ल’ कहा जाता है उनकी अदाएं और मुस्कान सभी के दिलों पर राज करती है। 90 के दशक में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं थी जो माधुरी दीक्षित की हो और सुपरहिट ना हुई हो। माधुरी दीक्षित की खास बात यह है कि वह हर एक एक्टर के साथ अपनी नेचुरल केमिस्ट्री को निखार देती हैं और स्क्रीन पर आते ही जादू दिखा देती हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने करियर में कई सितारे हैं जिनके साथ काम किया है लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने एक ही परिवार के बाप बेटे के साथ काम किया है और दोनों के साथ की केमिस्ट्री फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई।

माधुरी दीक्षित की ऋषि कपूर सॉन्ग बनी रोमांटिक जोड़ी

माधुरी दीक्षित ने 90s के दशक में कपूर खानदान के ऋषि कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है दोनों की जोड़ी को उसे समय फैंस काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। उन्होंने प्रेम ग्रंथ और भी काफी ज्यादा रोमांटिक फिल्मो में काम किया है। ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित से ऐज में काफी बड़े थे लेकिन उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। उनके गाने और सीन्स दोनों के बीच की केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उनकी यह जोड़ी काफी ज्यादा आईकॉनिक थी।

पिता के बाद बेटे रणबीर कपूर सॉन्ग आइटम सॉन्ग पर लगे ठुमके

माधुरी दीक्षित ने सिर्फ ऋषि कपूर के साथ ही नहीं बल्कि उनके बेटे रणबीर कपूर के साथ भी बॉलीवुड में धमाल मचाया है उन्होंने उनके रणबीर कपूर के साथ फिल्म ‘यह जवानी है दीवानी’ के हिट सॉन्ग ‘घाघरा’ पर ठुमके लगाए हैं। जहाँ माधुरी दीक्षित ने पिता ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक रोल किया वही उन्होंने रणबीर कपूर के साथ आइटम सॉन्ग पर डांस करके फैंस का दिल जीत लिया है। गाने में दोनों की मस्ती और एनर्जी को काफी ज्यादा पसंद किया गया।

माधुरी दीक्षित की शादी से टूट गया था रणबीर का दिल

माधुरी दीक्षित अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफी ज्यादा फेमस रहती है उन्होंने डॉक्टर श्री राम नेने से शादी की थी तो इसी कारण रणबीर कपूर का दिल टूट गया था क्योंकि रणबीर कपूर माधुरी दीक्षित को अपनी क्रश मना करते थे और उन्होंने काफी ज्यादा पसंद किया करते थे।