रेप सीन से पहले इस एक्टर ने जोड़े थे हाथ, Madhuri Dixit से कह दी थी ऐसी बात

गोविंद नामदेव ने फिल्म प्रेमग्रंथ में माधुरी दीक्षित के साथ एक रेप सीन शूट किया था. इस रेप सीन की शूटिंग से पहले उनके पसीने छूट गए थे.

By: Kavita Rajput | Published: October 6, 2025 8:30:45 AM IST

Govind Namdev Madhuri Dixit Rape Scene: एक्टर गोविंद नामदेव ने अपने फ़िल्मी करियर में सौदागर, शोला और शबनम, विरासत, सत्य, सरफ़रोश, तक्षक जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपनी परफॉरमेंस से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने कई फिल्मों में निगेटिव रोल भी निभाए. गोविंद नामदेव ने अपनी फिल्मों में तरह-तरह के रोल निभाए लेकिन एक फिल्म में उन्हें रेप सीन करना पड़ा था जिसमें उनके छक्के छूट गए थे. 

फिल्म ‘प्रेमग्रंथ’ में माधुरी के साथ दिया रेप सीन 
 गोविंद नामदेव ने फिल्म प्रेमग्रंथ में माधुरी दीक्षित के साथ एक रेप सीन शूट किया था. एक इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया था कि इस रेप सीन की शूटिंग से पहले उनके पसीने छूट गए थे. उन्हें ये डर था कि शूटिंग के दौरान उनसे कोई गलती न हो जाए. गोविंद नामदेव ने ये भी कहा कि इस दौरान माधुरी ने उन्हें काफी सपोर्ट किया जिससे वो काफी हद तक परेशान होने से बच गए. गोविंद बोले, इस फिल्म के बाद मैं माधुरी का फैन हो गया. अगर कोई नया एक्टर नर्वस होता है और कोई हाई लेवल एक्टर उसे इतना सपोर्ट करता है तो फिर कोई भी अपना सौ प्रतिशत दे सकता है. ये जल्दी देखने में नहीं आता कि कोई ऐसा करे. हर एक्ट्रेस अपने ऑरा में रहती है मगर माधुरी ने शुरुआत से ही बेहद सहयोग किया.

डर था कहीं कुछ गलत…

गोविंद नामदेव ने कहा, सीन के दौरान उनके एटीट्यूड ने मुझे काफी कंफर्टेबल कर दिया. हमने फिल्म की सारी शूटिंग हो जाने के बाद इस सीन को शूट किया था. मैं अपने हाथ जोड़कर कहता था कि अब मैं ये सीन करूंगा तो माधुरी कहती थीं-हां, बिलकुल. उन्हें मुझे फ्री फील होने में पूरी मदद की थी लेकिन मैं डरता रहा कि कहीं कोई अनहोनी या गलत न हो जाए क्योंकि वो नंबर वन हीरोइन थीं और इसके बाद हमारे बीच में सब गड़बड़ हो जाता. बता दें कि प्रेमग्रंथ 1996 में रिलीज हुई थी जिसमें माधुरी के साथ ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे. 

