Home > मनोरंजन > 4 महीने की प्रेग्नेंसी में भी माधुरी दीक्षित ने किया था इस गाने पर डांस, तेज बुखार में भी 13 घंटे की कठिन रिहर्सल, बन गया कल्ट क्लासिक

4 महीने की प्रेग्नेंसी में भी माधुरी दीक्षित ने किया था इस गाने पर डांस, तेज बुखार में भी 13 घंटे की कठिन रिहर्सल, बन गया कल्ट क्लासिक

देवदास में माधुरी दीक्षित के डांस ने भी खूब धूम मचाई थी, खासतौर पर 'मार डाला' और 'डोला रे डोला' जैसे गानों ने. सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस डांस की शूटिंग और रिहर्सल के वक्त वो 4 महीने की गर्भवती भी थीं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 31, 2026 3:52:16 PM IST

माधुरी दीक्षित
माधुरी दीक्षित


साल 2002 में जब संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाई तो इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. इस फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने जहां देव और पारो के किरदार को कालजयी बना दिया, वहीं माधुरी दीक्षित ने भी चंद्रमुखी के किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

यूं तो इस फिल्म की कई खूबियां हैं, लेकिन इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के डांस ने भी खूब धूम मचाई थी, खासतौर पर ‘मार डाला’ और ‘डोला रे डोला’ जैसे गानों ने. सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस डांस की शूटिंग और रिहर्सल के वक्त वो 4 महीने की गर्भवती भी थीं.

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डोला रे डोला गाने की शूटिंग 

डोला रे डोला आज भी डांस स्टेप्स के मामले में आइकॉनिक है. इसके डांस की कोरियोग्राफी दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान ने की थी. सरोज खान की टीम की सदस्य रुबीना खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस डांस की जब रिहर्सल और शूटिंग चल रही थी, उस समय माधुरी दीक्षित चार महीने की प्रेग्नेंट थीं. रुबीना ने बताया कि गाने की शूटिंग में 17 दिन लगे, जबकि शूटिंग शुरू होने से पहले करीब एक महीने तक रिहर्सल चली थी. उन्होंने आगे बताया कि बैकग्राउंड डांसर्स और मुख्य कलाकारों की रिहर्सल अलग-अलग आयोजित की गई थी.

कोरियोग्राफी के एक बेहद मुश्किल हिस्से को याद करते हुए रुबीना खान ने बताया कि एक स्टेप ऐसा था जिसमें माधुरी दीक्षित को घूमकर एक ही बार में बैठना था. यह स्टेप उनके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वह गर्भवती थीं. रुबीना के अनुसार, टीम ने सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शूटिंग की क्योंकि माधुरी ठीक से घूम नहीं पा रही थीं और इस दौरान उन्हें अक्सर चक्कर आ रहे थे.

बुखार और प्रेग्नेंसी के दौरान पूरी की शूटिंग 

रुबीना खान ने आगे बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित को बुखार भी था और उन्हें मुश्किल कोरियोग्राफी करने में काफी परेशानी हो रही थी. हालांकि, उन्होंने अभिनेत्री के समर्पण और अनुशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपनी इस हालत के बावजूद, माधुरी ने कोरियोग्राफर सरोज खान से कभी भी डांस स्टेप बदलने के लिए नहीं कहा और पूरी शिद्दत से शूटिंग पूरी की.
  

Tags: bollywoodentertainmentMadhuri Dixit
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