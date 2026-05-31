कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के समर्थन में उतरीं माधुरी दीक्षित, ट्रोलर्स को दिया जवाब, उनकी वैश्विक विरासत की जमकर तारीफ

हाल ही में माधुरी दीक्षित ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय की हुई ट्रोलिंग के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय एक वैश्विक स्टार हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से अपने देश को गौरवान्वित किया है.

उन्होंने देवदास में अपनी सह-कलाकार ऐश्वर्या राय का समर्थन किया है, जिन्हें कान्स फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

क्या है पूरा मामला

दो दशकों से अधिक समय से कान्स फिल्म महोत्सव में नियमित रूप से शामिल होने वाली ऐश्वर्या, 2026 के रेड कार्पेट से तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी-शेमिंग का शिकार बन गईं. जिसके बाद माधुरी दीक्षित उनके बचाव में आ गईं. माधुरी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐश्वर्या ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करके एक मिसाल कायम की है और उनकी शक्ल-सूरत को लेकर उन्हें ट्रोल करना युवाओं को गलत संदेश देता है.

पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने कहा, “ऐश्वर्या पिछले 20 सालों से कान फिल्म फेस्टिवल में जा रही हैं. उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. वह एक वैश्विक स्टार हैं. मिस वर्ल्ड के रूप में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है. आप उन्हें तराजू पर लिखे अंक, पोशाक पर लिखे अंक, आकार या कैलेंडर के वर्षों की संख्या तक सीमित नहीं कर सकते. आप उन्हें उस स्तर तक सीमित नहीं कर सकते. वह खूबसूरत हैं. वह दिखने में खूबसूरत हैं, लेकिन वह अंदर से भी खूबसूरत हैं.”

माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर नकारात्मक चर्चा पर दिया जवाब

माधुरी ने ऐश्वर्या की शक्ल-सूरत को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही नकारात्मक टिप्पणियों की आलोचना की. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि लोगों को यह समझना होगा कि जब आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? कि आपकी कीमत आपकी शक्ल-सूरत पर निर्भर करती है, न कि आपकी उपलब्धियों पर. मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से गलत संदेश है.” माधुरी के अनुसार, सोशल मीडिया किसी भी बात पर टिप्पणी करने का एक ज़रिया बन गया है. उन्होंने कहा, “पहले भी ऐसे लोग थे. जो लोग टिप्पणी करते थे, उनके पास टिप्पणी करने का कोई ज़रिया नहीं होता था, लेकिन आज उनके पास ज़रिया है.”

माधुरी दीक्षित की आगामी सीरीज

नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म ‘मां बहन’ में माधुरी के साथ अभिनय कर रही तृप्ति डिमरी ने भी अभिनेत्री की बात का समर्थन किया. बता दें कि मां बहन, एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसमें इन्फ्लुएंसर धरना दुर्गा और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.