डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिंदगी पर्दे पर उतारेंगे मधुर भंडारकर, क्या होगी फिल्म की कहानी? मेकर्स ने दिया अपडेट

नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है. उनकी आगामी फिल्म का संभावित नाम ‘श्यामा – द मिसिंग चैप्टर’ है, जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनकी राजनीतिक विरासत पर आधारित होगी. चलिए जानते हैं कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग और क्या होगी इसकी कहानी.

कब शुरू होगी शूटिंग?

इस फिल्म को मधुर भंडारकर एंटरटेनमेंट और AKH वेंचर्स मिलकर बना रहे हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य कुमार हलवासिया हैं. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू होने की उम्मीद है. फिलहाल मधुर भंडारकर अपनी दूसरी फिल्म ‘द वाइव्स ऑफ बॉलीवुड’ में व्यस्त हैं. उस फिल्म का काम पूरा करने के बाद वह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बनने वाली इस फिल्म की तैयारी शुरू करेंगे.

क्या होगी फिल्म की कहानी?

‘श्यामा- द मिसिंग चैप्टर’ में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पढ़ाई से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक की कहानी दिखाई जाएगी. वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस-चांसलर बने थे और आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में भी शामिल रहे. वैचारिक मतभेदों के चलते उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की. फिल्म में कश्मीर के परमिट सिस्टम के खिलाफ उनके आंदोलन और 1953 में हिरासत के दौरान हुई उनकी मौत से जुड़े हालात भी दिखाए जाएंगे.

निर्माता ने फिल्म पर क्या बोला?

फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य कुमार हलवासिया के मुताबिक, इस फिल्म के जरिए नेतृत्व, दृढ़ निश्चय और देश के प्रति समर्पण जैसे विषयों को दिखाया जाएगा. उनका मानना है कि फिल्म दर्शकों को भारत के इतिहास और देश को आगे बढ़ाने वाले मूल्यों को समझने का मौका देगी. वहीं, मधुर भंडारकर ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व की कहानी को पर्दे पर दिखाना आसान नहीं है और यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

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