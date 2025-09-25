30 साल पहले एड में बॉयफ्रेंड के साथ न्यूड हुई ये मॉडल, अश्लीलता फैलाने का हुआ ऐसा अंजाम

Milind Soman Madhu Sapre Nude Photoshoot: बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कई बार विज्ञापनों में भी काफी बोल्डनेस देखने को मिली है. कुछ विज्ञापन अपनी बोल्डनेस के चलते सुर्ख़ियों में आ चुके हैं और बैन भी हो चुके हैं. ऐसा ही एक विज्ञापन 90 के दशक में काफी सुर्ख़ियों में आ गया था.1995 में आए इस विज्ञापन में मॉडल मधु सप्रे (Madhu Sapre) और मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने न्यूड पोज़ देकर पूरे इंडिया में खलबली मचा दी थी. ये एक शूज बनाने वाली कंपनी का विज्ञापन था जिसमें मधु और मिलिंद ने कुछ नहीं पहना था, उनके पैरों में जूते थे और शरीर पर केवल अजगर लपेटा हुआ था.

बता दें कि इस विज्ञापन के न्यूड पोस्टर जैसे ही सामने आए तो हंगामा मच गया. मधु और मिलिंद के खिलाफ अश्लीलता फ़ैलाने का आरोप लगा और इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ हालाँकि 2009 में उन्हें इस केस से छुटकारा मिल गया था. इस न्यूड विज्ञापन ने मिलिंद और मधु को काफी लाइमलाइट में ला दिया था.

अंग प्रदर्शन न करो तो लोग नोटिस नहीं करते

पूर्व मिस इंडिया और मॉडल मधु सप्रे ने बाद में इस विज्ञापन के बारे में बात करते हुए कहा था कि लाइमलाइट में आने का अंग प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता था. अगर अंग प्रदर्शन न करो तो लोग नोटिस भी नहीं करते हैं. मधु ने ये भी कहा था कि उन्हें इस न्यूड फोटोशूट पर लोगों की प्रतिक्रिया जानकर शॉक भी लगा और हंसी भी आई. दरअसल, इस न्यूड विज्ञापन का बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने भी विरोध किया था जिसको लेकर मधु सप्रे बोलीं, मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के निगेटिव कमेंट्स से काफी धक्का लगा क्योंकि बॉलीवुड में तो एक्सपोज़ करना आम बात है और वहां जब तक ऐसा न हो आप करियर बना नहीं सकते तो हमने इस विज्ञापन में ऐसा क्या कर दिया जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की भावनाएं आहत हो गईं.

बिग बी के साथ ‘बूम’ में दिखी थीं मधु

मधु ने अपने फोटोशूट के बारे में कहा कि इसे मिलिंद के साथ शूट करते हुए उन्हें बिलकुल भी नहीं लगा कि ये अश्लील है. मधु बोलीं, अश्लीलता या वल्गेरिटी तब होती है जब किसी महिला का रेप हो, उसे मारा या पीटा जाए या उसके साथ बदसलूकी की जाए. मधु के मुताबिक लोगों को न्यूडिटी से प्रॉब्लम है लेकिन उन्हें इसे देखने में भी खूब मजा आता है. आने वाले समय में तो और खुलापन आएगा और तब और अंग प्रदर्शन बढेगा. बता दें कि जब ये फोटोशूट हुआ था तब मिलिंद और मधु रिलेशनशिप में थे.मधु अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ‘बूम’ में नजर आ चुकी हैं जिसमें भी उन्होंने काफी अंग प्रदर्शन किया था.