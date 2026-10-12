Madhu Kambikar Death: कौन थीं मधु कांबिकर? जिनका 73 की उम्र में हुआ निधन, मराठी मनोरंजन जगत में शोक की लहर

Madhu Kambikar Death News: मराठी अभिनेत्री मधु कांबिकर का लंबी बीमारी के बाद पुणे स्थित घर पर निधन हो गया. वह 73 की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई. उन्होंने अपने अभिनय और लावणी कला से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी. जानिए मधु कांबिकर के बारे में.

कैसे हुआ निधन?

बीते कुछ साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मधु कांबिकर का जीवन पूरी तरह बदल गया. इसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा था. उन्होंने पुणे में अंतिम सांस ली. मधु कांबिकर के निधन से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

कौन थीं मधु कांबिकर?

मधु कांबिकर का जन्म महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई तालुका स्थित मालेगांव में हुआ था. वह बचपन से ही लोक कला से जुड़ी थीं और कम उम्र में मंच पर प्रस्तुति देने लगी थीं. उन्होंने लावणी और तमाशा जैसी पारंपरिक कलाओं के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में मधु कंबिकर ने 75 से अधिक फिल्मों और कई नाटकों में काम किया. झपाटलेला, देबू, माझा छकुला और बिनकामाचा नवरा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पसंद किया गया. उन्होंने मां, सास और दादी जैसे किरदारों को सहज अंदाज में निभाकर मराठी सिनेमा में अपनी खास जगह बनाई.

इन पुरस्कारों से हुईं सम्मानित

फिल्म ‘शापित’ में शानदार अभिनय के लिए मधु कांबिकर को फिल्मफेयर (मराठी) और महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिला. वहीं, 2018 में उन्हें मराठी सिनेमा में योगदान के लिए ‘जी चित्र गौरव लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया.

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