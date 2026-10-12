Madhu Kambikar Death Resaon: वर्षों पहले आखिर ऐसा क्या हुआ? किस अज्ञात बीमारी से पीड़ित थीं मधु कांबिकर; जानें क्या थी मौत की वजह

Madhu Kambikar Death Resaon: मराठी एक्ट्रेस और लावणी आर्टिस्ट मधु कंबिकर का 12 अक्टूबर को 73 साल की उम्र में निधन हो गया. महाराष्ट्र सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (MDGPIR) ने उनके निधन की पुष्टि की. एक प्रेस नोट जारी कर यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस कुछ समय से एक अज्ञात बीमारी से जूझ रही थीं.

MDGPIR ने X (पहले ट्विटर) पर मधु के निधन के बारे में पोस्ट करते हुए लिखा- ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनुभवी एक्ट्रेस मधु कंबिकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और बहुमुखी परफॉर्मेंस के ज़रिए महाराष्ट्र की लोक कलाओं की विरासत को संजोकर सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाई थी.’

मधु कंबिकर का कलात्मक सफर लोक कलाओं और थिएटर से लेकर सिनेमा की दुनिया तक फैला था. लोक कलाओं में पारंपरिक लावणी शैली को बनाए रखने और कथक के अपने अध्ययन के ज़रिए उन्होंने एक डांसर के तौर पर ख्याति प्राप्त की. सिल्वर स्क्रीन पर मराठी लोक कलाओं का परचम गर्व से लहराने वाली यह बहुमुखी कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहीं। हम कंबिकर परिवार और मधु ताई के प्रशंसकों के दुख में शामिल हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मधु कंबिकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, साथ ही प्रार्थना की है कि ईश्वर सभी को इस नुकसान को सहने की शक्ति दे.

अज्ञात बीमारी से थी पीड़ित

मुख्यमंत्री ने भी मधु के निधन के बारे में पोस्ट किया और उनकी विरासत को सम्मान दिया. मधु कंबिकर के निधन के बारे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 12 अक्टूबर को 73 साल की उम्र में मधु का निधन हो गया. वह कुछ समय से एक अज्ञात बीमारी से जूझ रही थीं और पुणे में उनका निधन हुआ. शो के अनुसार, मधु का जन्म 28 जुलाई 1953 को बीड ज़िले के मालेगांव खुर्द में हुआ था. वह अपनी लावणी प्रस्तुतियों और मराठी फ़िल्मों जैसे ‘हेच माझा माहेर’, ‘रघु मैना’, ‘एक होता विदूषक’, ‘ज़पतलेला’, ‘देबू’ और ‘येऊ का घरात’ में विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने थिएटर नाटकों में भी काम किया और टेलीविज़न शो में भी अभिनय किया.

काफी समय से बीमार थीं एक्ट्रेस

रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्दे पर मां और सास की भूमिकाओं के लिए मशहूर मधु कुछ समय से बिस्तर पर थीं. उन्हें स्ट्रोक आया, जिससे उनकी सेहत और बिगड़ गई और उनकी ज़िंदगी बदल गई. नवंबर 2016 में, मुंबई में ‘लावण्य संगीत’ में प्रस्तुति देने के बाद – जैसा कि वह 12 वर्षों से करती आ रही थीं – उन्हें अस्वस्थ महसूस होने लगा.उन्होंने अपनी प्रस्तुति से पीछे हटने से साफ़ इनकार कर दिया और उसी दिन बाद में उन्हें स्ट्रोक आ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.