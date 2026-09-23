Home > मनोरंजन > 90s की एक्ट्रेस ने लालबागचा राज को चढ़ाया चढ़ावा, पीछे हुआ ऐसा Smooth Heist कि यूजर्स बोले- धूम 4 में भी…

90s की एक्ट्रेस ने लालबागचा राज को चढ़ाया चढ़ावा, पीछे हुआ ऐसा Smooth Heist कि यूजर्स बोले- धूम 4 में भी…

Madhoo Shah Viral Video: मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में 90s की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु शाह गणपति बप्पा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पुहंचीं. उन्होंने श्रद्धा के साथ चढ़ावा भी अर्पित किया. लेकिन दर्शन के बाद सामने आए एक वीडियो ने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

By: Shristi S | Published: September 23, 2026 7:45:49 PM IST

एक्ट्रेस मधु शाह गणपति बप्पा के दर्शन के दौरान चढ़ाए गए चढ़ावे का नोट उठा लिया गया
एक्ट्रेस मधु शाह गणपति बप्पा के दर्शन के दौरान चढ़ाए गए चढ़ावे का नोट उठा लिया गया


Madhoo Shah Lalbaugcha Raja Video: महाराष्ट्र के मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में 90s की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मधु शाह गणपति बप्पा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पुहंचीं. उन्होंने श्रद्धा के साथ चढ़ावा भी अर्पित किया. लेकिन दर्शन के बाद सामने आए एक वीडियो ने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए. क्लिप में मधु के पीछे खड़ा एक व्यक्ति थाली में रखे पैसों को उठाता दिखाई देता है. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर पैसे इतनी जल्दी क्यों हटाए गए?

कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मधु शाह पूजा के दौरान चढ़ावा अर्पित करती हैं. इसके कुछ ही पल बाद वह वहां मौजूद लोगों और कैमरों की तरफ देखकर हाथ हिलाती हैं. इसी दौरान उनके पीछे मौजूद एक व्यक्ति थाली से नोट उठाता नजर आता है और फिर उन्हें अपने कपड़े के नीचे रखता हुआ दिखाई देता है. यह छोटा सा दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बन गया. 

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कुछ यूजर्स ने वीडियो के आधार पर इसे चढ़ावे के पैसे से जोड़कर सवाल उठाए. हालांकि, सिर्फ इस वीडियो से यह साफ नहीं होता कि वह व्यक्ति कौन था और वह लालबागचा राजा मंडल की दान व्यवस्था से जुड़ा था या नहीं.  

यूजर्स ने किए कई तरह के कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. एक ने लिखा कि देख रहे हो विनोद…चढ़ावा आया और चढ़ावा गया! Instant cashback scheme live चल रहा है. इतना smooth heist तो Dhoom 4 में भी नहीं मिलेगा. कई यूजर्स ने तो इसपर धार्मिक आयोजनों में चढ़ावे की व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की. 

रोजा से मिली थी बड़ी पहचान

मधु शाह 90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेसस में से एक हैं. मणिरत्नम की 1992 में आई फिल्म रोजा ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. इसके अलावा वह हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. अजय देवगन के साथ फूल और कांटे भी उनके करियर की चर्चित फिल्मों में शामिल है. वर्कफ्रंट की बात करें तो मधु को हाल ही में गवर्नर: द साइलेंट सेवियर में देखा गया था. फिल्म में मनोज बाजपेयी, अदा शर्मा और नौशाद मोहम्मद कुंजू भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज हुई थी. 

Tags: Lalbaugcha Rajamadhoo shahviral video
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