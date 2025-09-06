40 करोड़ फीस! Madharaasi में सिवकार्थिकेयन का जलवा, विद्युत जामवाल की कमाई ने तोड़े रिकॉर्ड

Vidyut Jammwal Fees In Madharaasi: ए आर मुरुगदॉस (AR Murugadoss) की एक्शन थ्रिलर मद्रासी ( Madharaasi) को लेकर जितनी चर्चा कहानी और स्टारकास्ट की है, उतनी ही हलचल इस फिल्म के सितारों की भारी-भरकम फीस को लेकर भी मची हुई है।

सबसे पहले बात करते हैं सिवकार्थिकेयन की, जो फिल्म के लीड हीरो हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म के लिए करीब 40 करोड़ की फीस ली है। इससे पहले वे Ayalaan के लिए 15 करोड़ और Amaran के लिए 30 करोड़ चार्ज कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस बार उन्हें फिल्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, जो उनकी स्टार पावर को और मजबूत करता है।

फिल्म के विलेन बने विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) ने भी मोटी रकम चार्ज की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने दमदार रोल के लिए करीब 4 करोड़ लिए हैं। वहीं, Sapta Sagaradaache Ello से सुर्खियां बटोर चुकीं एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंथ (Rukmini Vasanth) को इस फिल्म के लिए 3 करोड़ मिले हैं।

बिजू मेनन, जो फिल्म में अहम सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं, उन्हें भी करीब 3 करोड़ की रकम दी गई है। वहीं, निर्देशक ए आर मुरुगदॉस की फीस ने भी सबको हैरान कर दिया। बॉक्स ऑफिस पर पिछली कुछ नाकामियों के बावजूद उन्होंने इस फिल्म के लिए करीब 30 करोड़ चार्ज किए हैं।

क्यों है ये आंकड़े खास?

इन पैसों से साफ है कि Madharaasi पर मेकर्स ने जबरदस्त भरोसा जताया है। सिवकार्थिकेयन की बढ़ती लोकप्रियता, दमदार स्टारकास्ट और ए.आर. मुरुगदॉस का नाम मिलकर इस फिल्म को पहले से ही बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में ला खड़ा करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये भारी-भरकम इन्वेस्टमेंट बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होता है या फिर ये फिल्म केवल सितारों की फीस के लिए ही चर्चा में रह जाएगी।

