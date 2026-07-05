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लेफ्टिनेंट से बने संगीतकार, दिए कई मशहूर गाने, मौत के बाद मिली असली सफलता, जानिए कौन है वो?

लग जा गले और आप की नजररों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे बेहतरीन गानों को धुन देने वाले लेफ्टिनेंट से संगीतकार बने मदन मोहन को उनकी मृत्यु के बाद ही पहचान मिली है. उनके गानों को आज भी बड़े प्यार से सुनते हैं.

By: Deepika Pandey | Published: July 5, 2026 5:28:34 PM IST

मदन मोहन स्टोरी
मदन मोहन स्टोरी


Madan Mohan Story: हिंदी सिनेमा में कई संगीतकार आए लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं. इन्हीं में से एक थे मदन मोहन, जिनकी बनाई धुनों ने न सिर्फ फिल्मों को यादगार बनाया बल्कि लता मंगेशकर की आवाज के साथ मिलकर कई ऐसे गीत दिए, जिन्हें आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं. ‘लग जा गले’, ‘आपकी नजरों ने समझा’ और ‘मिलो ना तुम तो हम घबराएं’ जैसे सदाबहार गाने मदन मोहन की ही देन हैं. लता मंगेशकर उन्हें अपना राखी भाई मानती थीं जबकि मदन मोहन का मानना था कि उनकी हर धुन को सबसे खूबसूरत अंदाज में सिर्फ लता जी ही गा सकती हैं.

लता और मदन मोहन की जोड़ी बनी मिसाल

1950, 60 और 70 के दशक में मदन मोहन और लता मंगेशकर की जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गजलें और रोमांटिक गीत दिए. दोनों की समझ इतनी शानदार थी कि हर गाना सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच जाता था. मदन मोहन की धुनों में गजल और शास्त्रीय संगीत की मिठास होती थी, जबकि लता मंगेशकर की आवाज उन्हें और भी खास बना देती थी. यही वजह है कि आज भी इस जोड़ी को भारतीय फिल्म संगीत की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में गिना जाता है.

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संगीत से पहले सेना में थे सेकंड लेफ्टिनेंट

बहुत कम लोग जानते हैं कि संगीत की दुनिया में आने से पहले मदन मोहन भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत थे. साल 1943 में सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में सेवा दी. युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी और अपने असली जुनून यानी संगीत की ओर कदम बढ़ाया. इसके बाद वह मुंबई आए और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए. यहीं से उनके संगीत सफर की शुरुआत हुई.

संघर्ष के बीच बनाए अमर गीत

मदन मोहन ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों के लिए संगीत दिया. वो कौन थी, अनपढ़ और हीर रांझा जैसी फिल्मों के गाने आज भी सदाबहार माने जाते हैं. हालांकि, उन्हें अपने जीवन में उतनी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे. उनकी सादगी और सिद्धांतों की वजह से उन्हें कई बार संघर्ष करना पड़ा. कई बार उनकी बेहतरीन धुनें भी उस दौर में वह पहचान नहीं हासिल कर सकीं.

मौत के बाद मिली असली पहचान

14 जुलाई 1975 को मदन मोहन का निधन हो गया. उनके जाने के बाद लोगों ने उनके संगीत की असली कीमत समझी. समय बीतने के साथ उनकी रचनाएं और भी लोकप्रिय होती चली गईं. उनके गाने लोग आज भी बड़े प्यार से गुनगुनाते हैं. उनकी धुनें और लता मंगेशकर की आवाज का जादू आज भी करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है.

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