Friday OTT Releases: 22 अगस्त को OTT पर धमाका तय, हॉरर से लेकर थ्रिल तक फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल, देखें लिस्ट

Friday OTT Releases: इस शुक्रवार 22 अगस्त को नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और अन्य जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों पर कई फिल्में और वेब सीरीज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होने जा रही है।

Published: August 22, 2025 09:02:00 IST

Friday OTT Releases: कई नई फ़िल्में और शो ऑनलाइन आज 22 अगस्त शुक्रवार को स्ट्रीम होने वाले हैं। सलमान खान की बिग बॉस 19 से लेकर काजोल की सुपरनैचुरल थ्रिलर मां तक, कई रिलीज़ नेटफ्लिक्स, Z5, अमेज़न प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे कई प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। यह वीकेंड आपके लिए काफी धमाकेदार होने वाला है। आप इन्हें वीकेंड पर अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। हॉरर, ड्रामा और थ्रिल से भरपूर कंटेंट की पूरी लिस्ट यहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। 
 
शोधा (Shodha)
मदिकेरी में स्थापित, वकील रोहित की ज़िंदगी तब उथल-पुथल में बदल जाती है जब उसकी पत्नी एक जानलेवा दुर्घटना के बाद गायब हो जाती है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब पुलिस एक महिला को घर लाती है जिस पर वे ज़ोर देते हैं कि वह रोहित की पत्नी है, लेकिन रोहित को यकीन हो जाता है कि वह एक धोखेबाज़ है।
 
कास्ट: पवन कुमार, सिरी रविकुमार, अनुषा रंगनाथ, अरुण सागर, रवि हुंसूर, दीया हेगड़े
 
ओटीटी रिलीज़ की तारीख: 22 अगस्त
 
ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म: Z5 
 
मां (Maa)
 
इस सीरीज में किसी एक कारण से अपने पति की मृत्यु के बाद, एक मां और उसकी बेटी उसके गांव जाती हैं, जहां उन्हें एक राक्षसी श्राप का सामना करना पड़ता है।
कास्ट: काजोल, रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता
 
ओटीटी रिलीज़ की तारीख: 22 अगस्त
 
ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स 
 
मारीसां (Maareesan)
एक चालाक चोर अल्ज़ाइमर से पीड़ित एक बूढ़े व्यक्ति को निशाना बनाता है, जिसे शहर से बाहर जाने के लिए सवारी की ज़रूरत है। वह अपने शिकार को लूटने की कोशिश करता है, उसकी यात्रा हिंसक हो जाती है।
 
कास्ट: वदिवेलु, फ़हाद फ़ासिल, कोवई सरला, विवेक प्रसन्ना, सीतारा
 
ओटीटी रिलीज़ की तारीख: 22 अगस्त
 
ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स 
 
थलाइवन थलाइवी (Thalaivan Thalaivii)
 
थलाइवन थलाइवी एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो शादी कर लेते हैं। लेकिन जल्द ही उनकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मच जाती है और उनके रिश्ते में एक मुश्किल दौर आ जाता है। फिल्म उनके एक-दूसरे के पास वापस आने के सफ़र को दिखाती है।
 
कास्ट: विजय सेतुपति, नित्या मेनन, योगी बाबू
 
ओटीटी रिलीज़ की तारीख: 22 अगस्त
 
ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म: अमेज़न प्राइम इंडिया  

