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Maa Behen Review: मर्डर मिस्ट्री में लगा कॉमेडी का तड़का! जानें कैसी है OTT पर रिलीज हुई माधुरी और तृप्ति की ‘Maa Behen’

Maa Behen Review: मर्डर मिस्ट्री में लगा डार्क कॉमेडी का तड़का! नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'Maa Behen' में माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी का ऐसा अंदाज पहले कभी नहीं देखा होगा.

By: Shivani Singh | Published: June 4, 2026 4:21:06 PM IST

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'Maa Behen' फिल्म कैसी है?
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'Maa Behen' फिल्म कैसी है?


सुरेश त्रिवेणी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मां बहन’ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा, रवि किशन और गीतांजलि कुलकर्णी जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म कॉमेडी-थ्रिलर के किसी घिसे-पिटे ढर्रे पर नहीं चलती, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है. जिस कहानी को कोई भी दूसरा डायरेक्टर एक आम मर्डर मिस्ट्री बना देता, उसे सुरेश त्रिवेणी ने एक अनोखे और बेहद एंटरटेनिंग सफर में बदल दिया है.

एक मज़ेदार और अनोखा सफर

पूरी फिल्म में एक गजब की एनर्जी देखने को मिलती है. पर्दे पर साफ नजर आता है कि कलाकारों को अपनी भूमिकाओं के साथ खेलने की पूरी आजादी दी गई थी. फिल्म की असली जान माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा की केमिस्ट्री है, जिन्होंने इस अजीबोगरीब मां-बेटियों के रिश्ते को पर्दे पर बिल्कुल असली और भरोसेमंद बना दिया है.

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फिल्म का ह्यूमर थोड़ा डार्क है और सिचुएशन्स लगातार उलझती जाती हैं. फिल्म में कुछ छोटे-छोटे कमाल के टच दिए गए हैं जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा के विज्ञापन वाली लड़कियों के नामों का जिक्र होना, या फिर माइकलएंजेलो की मशहूर पेंटिंग ‘द क्रिएशन ऑफ एडम’ की तरह एक सीन को विजुअली दिखाना. यही बातें फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग और थोड़ा क्रेजी बनाती हैं.

एक मौत… और सब कुछ बदल गया

कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से शहर की है, जहां रेखा (माधुरी दीक्षित) अपनी दो बेटियों जया (तृप्ति डिमरी) और सुष्मा (धारणा दुर्गा) के साथ रहती है. पति की मौत के बाद से रेखा अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही है. यही वजह है कि आस-पड़ोस के लोग उसके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं. कुछ लोग तो उसे ‘डायन’ तक कह देते हैं, क्योंकि वह एक विधवा से समाज की उम्मीदों वाले सांचे में फिट नहीं बैठती.

दूसरी तरफ, बड़ी बेटी जया एक ऐसी शादीशुदा जिंदगी में फंसी है जो सिर्फ किचन की चारदीवारी और आईवीएफ (IVF) क्लिनिक के चक्करों तक सिमट कर रह गई है, क्योंकि उसका पति पिता बनने में असमर्थ है. वहीं छोटी बेटी सुष्मा की अपनी अलग ही दुनिया है वह सोशल मीडिया की दीवानी है और दिन-रात फॉलोअर्स और लाइक्स बटोरने के चक्कर में रहती है.

कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रेखा अचानक अपनी दोनों बेटियों को तुरंत घर बुलाती है। घर पहुंचने पर दोनों के होश उड़ जाते हैं, जब वो फर्श पर अपने पड़ोसी चरित्र गुप्ता (रवि किशन) की लाश देखती हैं। रेखा का कहना है कि गुप्ता ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और हाथापाई में उसकी जान चली गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत है; मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब गुप्ता का परिवार उसकी तलाश में इनके घर तक पहुंच जाता है।

जमीन से जुड़ी और देसी अंदाज से भरपूर

इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका माहौल है. वह छोटा शहर, वो घर, वहां के लोगों की आपसी बातचीत और मोहल्ले का गॉसिप सब कुछ इतना असली लगता है कि कहीं से भी बनावटी नहीं लगता. किरदारों की देसी बोली और लहजा उन्हें बिल्कुल हमारे बीच का बना देता है.

फिल्म का कोई भी सपोर्टिंग किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं रखा गया है. हर एक कैरेक्टर अपनी जगह पर सिचुएशन को और मजेदार या फिर थ्रिलिंग बनाता है. फिल्म का संपादन कमाल का है सीन फटाफट आगे बढ़ते हैं लेकिन जरूरी जज्बातों को पूरा वक्त देते हैं. सिनेमैटोग्राफी ने उस शहर और उस घर को खुद में एक किरदार की तरह पेश किया है.

कलाकारों की बेमिसाल एक्टिंग

माधुरी दीक्षित ने रेखा के किरदार में जान फूंक दी है. यह उनके करियर की सबसे बेबाक और शानदार परफॉर्मेंस में से एक है. उन्होंने इस रोल को गजब के आत्मविश्वास और एक अजीब से पागलपन के साथ निभाया है. रेखा कोई पारंपरिक मां नहीं है, और माधुरी ने इस किरदार के हर शेड को बिना किसी झिझक के अपनाया है.

धारणा दुर्गा ने सुष्मा के रूप में बेहतरीन काम किया है. उन्होंने आज की उस पीढ़ी की बेचैनी को बखूबी पकड़ा है जो अपनी कामयाबी को सिर्फ लाइक्स से नापती है. रवि किशन ने स्क्रीन पर कम वक्त मिलने के बावजूद गुप्ता जी के रोल में गहरा असर छोड़ा है.

लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज तृप्ति डिमरी और गीतांजलि कुलकर्णी हैं. तृप्ति ने जया के रोल में कमाल कर दिया है चाहे अपनी बहन से लड़ना हो या अपनी मां पर शक करना हो, वो कहीं भी एक्टिंग करती हुई नहीं, बल्कि बिल्कुल असली लगती हैं. वहीं, मिसेज गुप्ता के रोल में गीतांजलि कुलकर्णी को देखना एक अलग ही आनंद है। उनकी कॉमिक टाइमिंग बेमिसाल है.

इस अफरातफरी के पीछे भी एक मकसद है

इस पूरी अव्यवस्था और पागलपन को डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी ने बेहद सलीके से संभाला है. कॉमेडी, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा और सोशल कमेंट्री को एक साथ एक ही धागे में पिरोना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे बखूबी कर दिखाया। हालांकि पूरी कहानी लगभग एक ही घर के अंदर सिमटी हुई है, लेकिन राइटिंग इतनी कसी हुई है कि हर थोड़ी देर में नए ट्विस्ट इसे कहीं से भी सुस्त नहीं होने देते.

हंसी-मजाक के पीछे, फिल्म हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच और उन महिलाओं पर उंगली उठाने वाली मानसिकता पर करारा चोट करती है जो समाज के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर देती हैं. अच्छी बात यह है कि ये बातें किसी लंबे-चौड़े भाषण के जरिए नहीं, बल्कि कहानी के ताने-बाने में बुनकर कही गई हैं. ‘मां बहन’ एक बेहद मजेदार, थोड़ी अजीब और बांधकर रखने वाली फिल्म है, जिसे पूरे दिल और लगन से बनाया गया है.

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