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बीवियां 90s के जमाने में उस चीज के लिए पति को ऐसे करती थीं इशारा! Lust Story 3 में Aditi ने खोली फिजिकल जरूरतों की किताब

Lust Story 3 Review: इंटिमेसी एक बात है, और रॉ, मीठी-अश्लील चाहत और लस्ट दिखाना बिल्कुल अलग बात है. अदिति राव हैदरी हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी, लस्ट स्टोरीज़ 3 में सायरा के अपने मासूम और अनोखे किरदार में सच्चाई और चंचलता लाती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 23, 2026 1:16:31 PM IST

Lust Story 3 review
Lust Story 3 review


Lust Story 3 Review: इंटिमेसी एक बात है, और रॉ, मीठी-अश्लील चाहत और लस्ट दिखाना बिल्कुल अलग बात है. अदिति राव हैदरी हाल ही में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी, लस्ट स्टोरीज़ 3 में सायरा के अपने मासूम और अनोखे किरदार में सच्चाई और चंचलता लाती हैं. हैदराबादी कल्चरल बैकग्राउंड में पूरी तरह डूबकर और अपने डायलॉग्स और तौर-तरीकों में भरोसा जगाते हुए, हैदरी कुछ ऐसा दिखाती हैं जो दिखता नहीं है. 

फिजिकल जरूरतों के लिए ऐसे बोलती थीं बीवियां 

चाहत, लस्ट और खुशी के बोल्ड शोकेस के अलावा, जो चीज़ उनके किरदार को अपने समय से बहुत आगे बनाती है, वो है उस ज़माने में फिजिकल ज़रूरतों को ज़ाहिर करना, जहाँ इसके बारे में बात करना भी एक बहुत बड़ा टैबू था. एक ऐसी औरत होना जो औरतों की खुशी और चाहत को नॉर्मल बनाने के बारे में खुली और बिना किसी झिझक के सोचती है, वही बात सायरा को एक ऐसी औरत बनाती है जो बेशक समाज की परवाह करती है, लेकिन जब समाज अपने मन का हो जाता है तो उस पर कम ध्यान देती है.

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फिल्म में दिखाई शादी-शुदा जिंदगी 

अपनी ज़रूरतों को बताने से लेकर अपनी आँखों से मसालेदार बातें कहने तक, हैदरी ने औरत होने के पूरे एहसास, औरत की भावनाओं के दायरे और आकर्षण के नियमों को सही तरह से दिखाया है. सायरा और चाहत के बीच एक साफ़ शादीशुदा ज़िंदगी है, और जो चीज़ इसे ज़िंदा करती है, वह हैं अदिति राव हैदरी, जो न सिर्फ़ सायरा का रोल करती हैं, बल्कि बन जाती हैं. और क्या यह एक ईमानदार एक्टर की सबसे प्यारी पहचान नहीं है!

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Tags: aditi rao hydariLust Story 3netflix
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