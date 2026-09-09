Lust Stories 3 Release Date: Lust Stories 3: इश्क, जिस्म और अधूरी ख्वाहिशों का नया खेल, ट्रेलर ने बढ़ाई गर्मी; जानें कब रिलीज हो रही फिल्म

Lust Stories 3 Release Date: Lust Stories 3: नेटफ्लिक्स ने आखिरकार अपनी इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड एंथोलॉजी फिल्म फ्रेंचाइजी, लस्ट स्टोरीज़ 3 का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था. इसमें चार मशहूर फिल्ममेकर, विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज एक साथ हैं. ये चार नई कहानियाँ प्यार, रिश्तों, चाहत और हर उस चीज़ की हैं जो बहुत अच्छी, मज़ेदार और दर्दनाक रूप से गलत हो सकती है.

फिल्म में धमाल मचाएंगे ये कलाकार

इस बार, ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा उथल-पुथल और ज़्यादा दिल टूटने वाला है. चार अलग-अलग सिनेमाई दुनियाओं के ज़रिए बताई गई, लस्ट स्टोरीज़ 3 में आज के कुछ बेहतरीन टैलेंट हैं, जिनमें राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सना थम्पी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फ़ज़ल और गुरफ़तेह पीरज़ादा शामिल हैं, जो मुश्किल रिश्तों, अचानक चुने गए फ़ैसलों, इमोशनल उलझनों और चाहत के कई पहलुओं को दिखाते हैं.

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कब रिलीज हो रही फिल्म

ट्रेलर दर्शकों को चार बहुत अलग कहानियों की झलक दिखाता है, जिनमें से हर एक का अपना टोन, रिदम और सरप्राइज़ है, साथ ही यह भी पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, वे क्या रोकते हैं और ये इच्छाएँ उनके आस-पास के रिश्तों को कैसे बदल सकती हैं. ह्यूमर और केमिस्ट्री को कमज़ोरी और खुद को समझने के पलों के साथ बैलेंस करते हुए, लस्ट स्टोरीज़ 3 एक इमोशनल लेयर वाली राइड का वादा करती है जो जितनी एंटरटेनिंग है उतनी ही रिलेटेबल भी है. चार मशहूर डायरेक्टर अपनी-अपनी सोच के साथ इस कलेक्शन में आए हैं, लस्ट स्टोरीज़ 3 एक खास कहानी, कभी न भूलने वाले किरदारों और इंसानी रिश्तों की खूबसूरत उलझनों का जश्न मनाने का वादा करती है. लस्ट स्टोरीज़ 3 का प्रीमियर 18 सितंबर को सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर होगा.