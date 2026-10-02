Home > मनोरंजन > कुछ ज्यादा हो गया ये तो…’लस्ट स्टोजरी 3′ फेम एक्टर गुरफतेह ने बिना कपड़ों के खिंचवाई फोटो, नेटिजंस ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

कुछ ज्यादा हो गया ये तो…’लस्ट स्टोजरी 3′ फेम एक्टर गुरफतेह ने बिना कपड़ों के खिंचवाई फोटो, नेटिजंस ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

Gurfateh Pirzada: 'लस्ट स्टोजरी 3' फेम एक्टर गुरफतेह पीरजादा ने इंटरनेट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो बिना कपड़ों के दिख रहे हैं. इस तस्वीर को देखने के बाद नेटिजंस की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 2, 2026 6:01:16 PM IST

गुरफतेह पीरज़ादा
गुरफतेह पीरज़ादा


एक्टर गुरफतेह पीरज़ादा ने हाल ही में एक मैगज़ीन कवर के लिए बिना कपड़ों के फोटोशूट करवाया. यह तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रही है. आपको बता दें कि इससे पहले अभिनेता को ‘लस्ट स्टोजरी 3’ में कुछ बोल्ड अंदाज में देखा गया था. अब उनका बिना कपड़ों वाला अवतार नेटिजंस का ध्यान खींच रहा है. 

पोस्ट में किस अंदाज में दिखे एक्टर?

अभिनेता की ये तस्वीर डर्टी मैगज़ीन के लिए ली गई थी. पोस्ट में देखा गया कि गुरफतेह को एक डॉर्म बेडरूम के फ़र्श पर बिना कपड़ों के बैठे देखा जा सकता है. एक्टर कैमरे की तरफ़ देखते हैं और अपने शरीर को अपनी बाहों से ढक लेते हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा था गया, ‘गुरफतेह ने रिजेक्शन, नए तरीके से सोचने, खाली समय और फिर भी काम करने के डिसिप्लिन से एक एक्टर की ज़िंदगी बनाई. आप उन्हें फ्यूरी, फकबॉय, ईयरनर, ड्रीमर और ब्रैट के रोल में जानते हैं. जैसे-जैसे वह आगे बढ़ेंगे, आप और भी बहुत कुछ जानेंगे। हमेशा अगली चीज़ की तलाश में.’

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क्या बोले नेटिजंस?

सोशल मीडिया पर गुरफतेह की फोटो पर फैंस ने जमकर कमेंट किए. वरुण सूद ने मजाक में पूछा, ‘स्टाइलिंग बाय?’ वहीं, जोनिता गांधी ने इसका जवाब ‘गॉड’ देते हुए दिया. एक फैन ने आउटफिट की डिटेल्स मांगी, तो दूसरे ने लिखा, ‘लस्टी’. किसी ने इसे ‘आउटफिट ऑफ द ईयर’ बताया. वहीं, एक ने कहा कि ये ज्यादा हो गया भाई. 

एक्टर के बारे में

एक्टर गुरफतेह पीरजादा हाल ही में ‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ में नजर आए थे. उन्होंने किरण राव की एंथोलॉजी फिल्म के एक हिस्से में नई एक्ट्रेस सना थम्पी के साथ काम किया है. फिल्म की रिलीज से पहले गुरफतेह ने अपने करियर के मुश्किल दौर को लेकर एक पोस्ट शेयर की थी.  उन्होंने बताया था कि ‘गिल्टी’ से डेब्यू के बाद उन्हें लगा था कि करियर सही दिशा में जा रहा है, लेकिन पिछले तीन सालों में उनके 7 प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में चले गए. इससे उनका कॉन्फिडेंस काफी प्रभावित हुआ. उन्होंने ‘लस्ट स्टोरीज़ 3’ में मौका देने के लिए किरण राव का शुक्रिया भी अदा किया.

गुरफतेह ‘हम भी अकेले तुम भी अकेले’, ‘ब्रह्मास्त्र’, ‘क्लास’ और ‘कॉल मी बे’ जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं. हाल ही में वह ‘द रेवोल्यूशनरीज’ में भी दिखाई दिए और अब ‘कॉल मी बे’ के अगले सीजन में अनन्या पांडे के लव इंटरेस्ट के रोल में नजर आएंगे.

यह खबर भी पढ़ें: कौन है वो हसीना? जिसने तेज प्रताप की गोद में बैठकर किया रोमांटिक डांस, देखती रह गईं बाकी लड़कियां! स्वरा भास्कर चौंकी

Tags: Gurfateh PirzadaGurfateh Pirzada Viral Photo
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