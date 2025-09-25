बेबी डॉल आर्ची के बाद कौन-सी हसीना आईं पोर्न स्टार संग नजर, बोल्ड वीडियो भी इंटरनेट पर लीक!
बेबी डॉल आर्ची के बाद कौन-सी हसीना आईं पोर्न स्टार संग नजर, बोल्ड वीडियो भी इंटरनेट पर लीक!

Viral Video: असम इंफ्लुएंसर बेबी डॉल आर्ची उर्फ अर्चिता फुकान के बाद अब एक नई भारतीय हसीना की फोटो पोर्न स्टार जॉनी सिन्स के साथ वायरल हो रही हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 25, 2025 8:44:35 AM IST

बेबी डॉल आर्ची के बाद कौन-सी हसीना आईं पोर्न स्टार संग नजर, बोल्ड वीडियो भी इंटरनेट पर लीक!

Lovely Riya Video Viral: सोशल मीडिया पर वायरल होना और रातों-रात सेलिब्रिटी बन जाना आम बात हो गई है. कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक इंफ्लुएंसर सामने आई थीं जिनका नाम अर्चिन फुकान था और उन्हें फैंस ने बेडी डॉल आर्ची का नाम दिया था. कहा जा रहा था बेबी डॉल आर्ची पोर्न इंडस्ट्री से जुड़ने जा रही हैं. लेकिन, बाद में मामला खुला और पता लगा कि एक लड़की का नाम और चेहरा इस्तेमाल कर एआई मॉडल जनरेट की गई है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. यह मामला खूब सुर्खियों का हिस्सा रहा था. वहीं, अब अर्चिता फुकान के बाद एक नई भारतीय हसीना की तस्वीर पोर्न स्टार जॉनी सिन्स (Johnny Sins) के साथ वायरल हो रही है. 

पोर्न स्टार दिखी कौन-सी भारतीय हसीना?

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक अकाउंट सामने आया है. इस अकाउंट पर बोल्ड फोटो और वीडियोज (Viral Bold Video) का भंडार लगा हुआ है. हद से ज्यादा सिजलिंग और सुपर सेक्सी कंटेंट देख कुछ लोगों की आंखें फटी रह गई हैं, तो कुछ उस कंटेंट को जमकर देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. बता दें, सोशल मीडिया पर बोल्ड कंटेंट की वजह से सुर्खियां बटोर रहा इंस्टाग्राम अकाउंट लड़की यूजर नेम लवली रिया से बनाया गया है. 

लवली रिया का इंस्टा अकाउंट देखें तो उसमें ढेरों वीडियोज के बीच एक ऐसा क्लिप है जिसमें वह पोर्न स्टार जॉनी सिन्स के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लवली रिया ने पोर्न इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है. 

क्या है लवली रिया की सच्चाई? 

लवली रिया (Lovely Riya) की तस्वीरें और वीडियो कितनी सच्ची हैं, इसपर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है. लवली रिया की तस्वीरें और वीडियो भी अर्चिता फुकान उर्फ बेबी डॉल आर्ची की तरह AI से बनी हो सकती हैं. 

बता दें, बेबी डॉल आर्ची मामले में एक असम की लड़की अर्चिता फुकान की फोटोज और वीडियो को मार्फ किया गया था और सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी. यह काम लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया था. लेकिन, जब असली अर्चिता को इस बारे में पता चला तो उसने पुलिस की मदद ली और एक्स बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी हुई. जहां आरोपी ने गुनाह कबूल किए और बताया कि उसने फेक फोटोज और वीडियो से लाखों की कमाई भी की है. 

बेबी डॉल आर्ची के बाद कौन-सी हसीना आईं पोर्न स्टार संग नजर, बोल्ड वीडियो भी इंटरनेट पर लीक!

