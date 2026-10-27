Love Gill Pregnancy Controversy: क्या प्रेग्नेंट थीं लव गिल? 55 साल के एक्टर संग चला अफेयर; फिर 5 करोड़ लेकर क्लॉज किया मामला

Love Gill Pregnancy Controversy: इस हफ़्ते बिग बॉस के वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी ने सलमान खान की जगह ली, और इस एपिसोड ने काफी ध्यान खींचा, खासकर कंटेस्टेंट स्काउट OP और लव गिल के बीच की बातचीत ने. दोनों ने शो में भाई-बहन होने का दावा किया; हालाँकि, उनकी नज़दीकियाँ चर्चा का एक बड़ा टॉपिक बन गईं, क्योंकि लोगों ने दावा किया कि वो घर के अंदर ‘बहुत ज़्यादा टची’ हो रहे थे. स्काउटOP की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी भी वीकेंड का वार एपिसोड में शामिल हुईं और अपने बॉयफ्रेंड और लव गिल दोनों की बुराई की, जिससे लव गिल रो पड़ी. इस बीच, लव गिल की पर्सनल लाइफ़ सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

क्या प्रेग्नेंट थी लव गिल

लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि बिग बॉस में आने से महीनों पहले, लव गिल ने 55 साल के पंजाबी एक्टर-कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी के साथ विवाद खड़ा कर दिया था. लव गिल और गुरप्रीत घुग्गी ने पंजाबी फ़िल्म फर्लो में साथ काम किया था. अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो मार्च 2026 में लव के बिग बॉस में आने से कुछ महीने पहले, एक विवाद खड़ा हो रहा था. कनाडा के एक यूट्यूबर और एक लोकल सोशल मीडिया हैंडल ने झूठा दावा किया कि लव गिल और गुरप्रीत घुग्गी इसमें शामिल थे. लव और गुरप्रीत के बारे में कुछ सनसनीखेज हेडलाइन बनाई गईं, जिससे कथित अफेयर का इशारा मिला, और ये भी कहा गया कि एक्ट्रेस को कथित अफेयर और कथित सीक्रेट प्रेग्नेंसी के बारे में चुप रहने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे. जैसे ही ऐसे सनसनीखेज दावे किए गए, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई.

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क्या रहा गुरप्रीत का रिएक्शन

हालांकि, इस चर्चा में कोई सच्चाई नहीं थी, और लव गिल और गुरप्रीत घुग्गी दोनों ने इन दावों से इनकार किया. गुरप्रीत ने लीगल एक्शन लिया और कहा कि यह पूरी घटना उनके नाम और शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बदनाम करने वाला कैंपेन था, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से बनाया था. इस नकली चर्चा के पीछे का कंटेंट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था, और यह बताया गया कि जिन चैनलों ने बिना वेरिफाइड दावे पोस्ट किए थे, उन्हें इसके लिए पैसे दिए गए थे. गुरप्रीत के मुताबिक, यह एक पेड PR कैंपेन के अलावा कुछ नहीं था.