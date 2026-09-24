Love and War First Look: खुली कार, हाथ में गोली के निशान…’लव एंड वॉर’ का पहला पोस्टर रिलीज, रणबीर कपूर के किलर लुक ने फैन्स को किया हैरान

Love and War First Look: संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का पोस्टर जारी हुआ है. जिसमें रणबीर कपूर का किलर लुक नजर आ रहा है. जिसको देखने के बाद फैन्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं. आज मेकर्स ने एक नया पोस्टर जारी किया है. जिसमें रणबीर कपूर एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. यह पोस्टर उस दुनिया की एक झलक दिखाता है जिसे संजय लीला भंसाली लंबे समय से तैयार कर रहे हैं.

जारी किए गए इस पोस्टर में रणबीर कपूर काफी दमदार लुक में नजर आ रहे हैं. वह एक हाथ से खुली कार चला रहे हैं और दूसरा हाथ दरवाजे पर टिका हुआ है. उनके हाथ पर खून लगा है और बाइसेप्स पर गोली लगने जैसा जख्म भी दिख रहा है. फिल्म के लिए एक्टर ने सिंपल लेकिन स्मार्ट मूंछों वाला लुक अपनाया है. पोस्टर में उन्होंने हल्के रंग की टी-शर्ट और स्टाइलिश सनग्लासेस पहने हुए हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि वो रुतबा, वो रौब, वो जुनून! संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ 21 जनवरी 2027 को आ रही है. सिनेमाघरों में मिलते हैं!

कब रिलीज होगी फिल्म?

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘लव एंड वॉर’ सिनेमाघरों में 21 जनवरी, 2027 को रिलीज होगी. जिसका पोस्टर जारी किया गया है. जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म के पोस्टर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी धांसू होगी. इस पोस्टर को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है. यूजर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ऐसा फर्स्ट लुक जिसे देखकर आप स्क्रॉल करना रोक देंगे. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि रणबीर कपूर अपने पूरे चार्म के साथ वापस आ गए हैं और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.







एक तीसरे फैन ने लिखा कि इस आदमी को कुछ भी पहना दो, यह हमेशा स्मोकिंग हॉट ही लगेगा. एक ने लिखा कि रणबीर कपूर का दौर. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा कि ओह माय गॉड!!!! यह आ गई है.

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3 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर ‘लव एंड वॉर’ हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी. भंसाली ने शुरू में इसे 2026 की गर्मियों में रिलीज करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रोडक्शन की समय-सीमा आगे बढ़ गई. बाद में रणबीर कपूर ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान पुष्टि की कि यह फिल्म अक्टूबर में ‘रामायण पार्ट वन’ के रिलीज होने के बाद आएगी.

आलिया-रणबीर-विक्की का वर्क फ्रंट

‘लव एंड वॉर’ के अलावा, तीनों स्टार्स के पास आगे कई प्रोजेक्ट्स हैं. रणबीर कपूर ‘रामायण’ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वह भगवान राम की भूमिका निभाएंगे. यह फिल्म 2026 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, आलिया भट्ट हाल ही में शरवरी के साथ YRF की स्पाई थ्रिलर ‘अल्फा’ में नजर आई थीं. विक्की कौशल भी इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि वह ‘महावतार’ में नजर आएंगे, जिसमें वह चिरंजीवी परशुराम का किरदार निभाएंगे.

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