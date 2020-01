बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Love AajKal First Look Poster: फिजाओं में फिर से इश्क की खुश्बू इतराने लगी है, कोई पता करो कि क्या इम्तियाज अली की फिल्म आने वाली है. जी हां, यह सच है, क्योकि मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली फिर से प्यार को नए तरीके से परिभाषित करने आ रहे हैं और इस बार उनके अनोखे इजहार का जरिया बनेंगे बॉलीवुड के मोस्ट डिमांडिंग और हैंडमस हीरो कार्तिक आर्यन और बुलंदियों की सीढ़ी पर सवार सारा अली खान. कार्तिक और सारा की फिल्म लव आजकल का पोस्टर आज रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में कार्तिक वीर और सारा जो का किरदार निभा रहे हैं. लव आजकल में कार्तिक और सारा के साथ रणदीप हुड्डा भी अहम भूमिका में दिखेंगे.

लव आजकल के पहले पोस्टर में सारा अली खान और कार्तिक आर्यन प्यार में खोए नजर आ रहे हैं और दोनों का रोमांटिक अंदाज देख फैंस अभी से कयास लगा बैठे हैं कि यह जोड़ी सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण वाली लव आजकल की जोड़ी को कड़ी टक्कर देंगे. पहले माना जा रहा था कि सारा और कार्तिक की फिल्म लव आजकल 2 नाम से रिलीज होगी, लेकिन फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर की मानें को यह फिल्म भी लव आजकल के नाम से ही रिलीज होगी, जिसमें 1990 से 2020 के प्यार को अलग अंदाज में दिखाया जाएगा.

इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल2 को एक बार फिर दिनेश विजन की मैडोक फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का साथ मिला है और इसे को-प्रोड्यूस कर रहे हैं जियो स्टूडियो और रिलायंस एंटरटेनमेंट. बीते साल लव आजकल की दिल्ली और शिमला के साथ ही अन्य कई जगहों पर हुई शूटिंग की तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें कार्तित आर्यन अलग-अलग लुक में दिख रहे थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान डायरेक्टर इम्तियाज अली की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरते हैं और यह फिल्म लव आजकल का जलवा दुहरा पाती है या नहीं.

Meet Veer & Zoe, captured in their element. It's in these simple, candid moments that love plays peekaboo, right? #LoveAajKal

Trailer out tomorrow!@TheAaryanKartik #SaraAliKhan #ImtiazAli #DineshVijan @WeAreWSF @MaddockFilms @jiostudios @JioCinema @Shibasishsarkar @RandeepHooda pic.twitter.com/ZP8kDGNI7I

— Reliance Entertainment (@RelianceEnt) January 16, 2020